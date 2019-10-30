Обмін полоненими: у Кремлі заговорили про нові переговори з Києвом

Росія та Україна продовжують роботу щодо організації нового обміну ув'язненими. Однак про конкретну дату поки не йдеться.

Про це повідомив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко, передає "Інтерфакс". Він вказав на непублічні переговори між Москвою і Києвом.

"Робота йде. Непублічно, але йде. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати", — сказав чиновник.

За його словами, зараз на порядку денному — інші питання. Насамперед владу РФ цікавить саміт у "нормандському форматі".

Обмін полоненими

Водночас глава МЗС РФ додав, що Тристороння контактна група у Мінську продовжує обговорення обміну полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі.

"Те, що трапилося у нас із Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії і російських — на території України. Те, що обговорюється у контактній групі, і що, можливо, отримає розвиток — це обмін ув’язненими між Україною та самопроголошеними республіками Донбасу. Це два трохи різні процеси, але і щодо того, і щодо іншого робота йде", — сказав Руденко.

Відповідаючи на запитання-уточнення про те, коли може відбутися новий обмін ув'язненими між Росією й Україною, він знову повторив, що "дат ніяких немає, але робота триває".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік розповів, що Україна і "Л/ДНР" готують масштабний обмін полоненими. За його словами, у гуманітарній підгрупі обговорювали підготовку "великого" обміну, а також іде дуже серйозна робота.

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