Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою

Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін вирішив відправити військовослужбовців для допомоги в гасінні масштабних пожеж у Сибіру, чим викликав хвилю обурення в мережі.

Про розпорядження голови РФ повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Військовослужбовці підключаться до гасіння пожеж у Сибіру. Глава держави розпорядився також до особливого розпорядження зберегти угруповання Збройних Сил в Іркутській області", – написав він.

Новини
Третина росіян проти Путіна: оприлюднено провальний рейтинг президента РФ

Путін придумав, як загасити пожежі в Сибіру

Путін придумав, як загасити пожежі в Сибіру

Користувачі не оцінили ідею Путіна. "А раптом несанкціонований мітинг а військовослужбовці на пожежі? Куди бігти?", "Вщент згорить, значить", "Чого так? Нерентабельно ж. Вигоду відчув чи смаженим запахло?" – написали в коментарях.

"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою
"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою
"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою
"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою
"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою

Росіяни також зіронізували, що замість військових там прекрасно впораються і шамани. Відзначимо, раніше ТАСС повідомило, що близько 40 шаманів з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області зберуться 4 серпня на байкальському острові Ольхон, щоб зробити обряди, які, на їхню думку, допоможуть пролити дощі на палаючу в Сибіру тайгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

  • У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

  • У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

  • Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

  • До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росія Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
44
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Может заробитчан-нерабов копать рвы нанять. Дешевле,чем солдаты обойдутся. Да и компенсацию платить не треба,если немножко сгорит)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Особенно умиляет фото пожара из Калифорнии! Хахаха!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Казбеков Зубег, У себя смотри, там с этим разберутся быстро, а тебе дурню, завтра за тушения пожаров налоги увеличат, за твой счет потушат.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel