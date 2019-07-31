"Ну все, згорить дотла!" Путін розлютив росіян новою обіцянкою

Президент Росії Володимир Путін вирішив відправити військовослужбовців для допомоги в гасінні масштабних пожеж у Сибіру, чим викликав хвилю обурення в мережі.

Про розпорядження голови РФ повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Військовослужбовці підключаться до гасіння пожеж у Сибіру. Глава держави розпорядився також до особливого розпорядження зберегти угруповання Збройних Сил в Іркутській області", – написав він.

Путін придумав, як загасити пожежі в Сибіру

Користувачі не оцінили ідею Путіна. "А раптом несанкціонований мітинг – а військовослужбовці на пожежі? Куди бігти?", "Вщент згорить, значить", "Чого так? Нерентабельно ж. Вигоду відчув чи смаженим запахло?" – написали в коментарях.

Росіяни також зіронізували, що замість військових там прекрасно впораються і шамани. Відзначимо, раніше ТАСС повідомило, що близько 40 шаманів з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області зберуться 4 серпня на байкальському острові Ольхон, щоб зробити обряди, які, на їхню думку, допоможуть пролити дощі на палаючу в Сибіру тайгу.

Путін доручив Міноборони надати допомогу в гасінні пожеж в Сибіру: "Військовослужбовці підключаться до гасіння пожеж у Сибіру. Глава держави розпорядився також до особливого розпорядження зберегти угруповання Збройних Сил в Іркутській області" pic.twitter.com/5TjoDDBLNt - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) July 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

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