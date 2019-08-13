НП в Сєверодвінську: розкрилася правда про радіацію після вибуху

Рівень радіації під час вибуху на військовому полігоні в Сєверодвінську Архангельської області Росії 8 серпня був перевищений в 4–16 разів.
Про це повідомив начальник УМСЗ Росгідромету Юрій Пєшков, передають "29.ru".
"8 серпня Архангельською територіальною системою АСКРО в 6 з 8 пунктів Сєверодвінську зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання в 4–16 разів порівняно з фоновими значеннями ПАЕД для цієї території", – зазначив він.
Вибух у Сєверодвінську
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За його словами, середнє значення фону для Сєверодвінська становить 0,11 мкЗв/год. Після різкого стрибка значення стали зменшуватися, і вже до 14:30 радіаційний фон у місті прийшов у норму. При цьому, раніше в офіційній інформації Міноборони РФ вказувалося, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу нібито не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Сєверодвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих у результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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