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НП в Сєверодвінську: розкрилася правда про радіацію після вибуху

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Рівень радіації під час вибуху на військовому полігоні в Сєверодвінську Архангельської області Росії 8 серпня був перевищений в 4–16 разів.

Про це повідомив начальник УМСЗ Росгідромету Юрій Пєшков, передають "29.ru".

"8 серпня Архангельською територіальною системою АСКРО в 6 з 8 пунктів Сєверодвінську зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання в 4–16 разів порівняно з фоновими значеннями ПАЕД для цієї території", – зазначив він.

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Вибух у Сєверодвінську

Вибух у Сєверодвінську

Online812

За його словами, середнє значення фону для Сєверодвінська становить 0,11 мкЗв/год. Після різкого стрибка значення стали зменшуватися, і вже до 14:30 радіаційний фон у місті прийшов у норму. При цьому, раніше в офіційній інформації Міноборони РФ вказувалося, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу нібито не було.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія Архангельськ
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Стало лучше, чем до аварии
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Питон Каа
Питон Каа
Бред сивой кобылы. Была радиация и испарилась...
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