"Новий СС!" Блогер помітив показовий нюанс в путінській Росії: фото

Події в сучасній Росії порівняли з періодом гітлерівської Німеччини.

Так, блогер Vitauskas в Twitter опублікував фото, на якому показав побудованих в шеренгу московських силовиків і німецько-фашистських загарбників.

"Свіжий погляд на агресію і на прогрес. Працюйте, брати! Новий СС", - прокоментував він фото.

Подібним чином він порівняв і самого Путіна, опублікувавши фото глави РФ на мотоциклі.

Правда такий несподіваний в мареві брехні.

Якщо хочеш квартиру - в "бою" заслужи.

Свіжий погляд на агресію і на прогрес -

Працюйте, брати! Новий СС pic.twitter.com/XM806hVs5I - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни жорстко розкритикували Путіна за пафосну поїзду до Криму в той час, як в Росії відбулося безліч різних НП.

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