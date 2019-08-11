Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Новий СС!" Блогер помітив показовий нюанс в путінській Росії: фото

780 Читати матеріал російською

Події в сучасній Росії порівняли з періодом гітлерівської Німеччини.

Так, блогер Vitauskas в Twitter опублікував фото, на якому показав побудованих в шеренгу московських силовиків і німецько-фашистських загарбників.

"Свіжий погляд на агресію і на прогрес. Працюйте, брати! Новий СС", - прокоментував він фото.

Новини
"Росії настав капець": з'явилося показове фото з Криму
"Новий СС!" Блогер помітив показовий нюанс в путінській Росії: фото

Подібним чином він порівняв і самого Путіна, опублікувавши фото глави РФ на мотоциклі.

"Новий СС!" Блогер помітив показовий нюанс в путінській Росії: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни жорстко розкритикували Путіна за пафосну поїзду до Криму в той час, як в Росії відбулося безліч різних НП.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...