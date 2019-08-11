"Новий СС!" Блогер помітив показовий нюанс в путінській Росії: фото

Події в сучасній Росії порівняли з періодом гітлерівської Німеччини.
Так, блогер Vitauskas в Twitter опублікував фото, на якому показав побудованих в шеренгу московських силовиків і німецько-фашистських загарбників.
"Свіжий погляд на агресію і на прогрес. Працюйте, брати! Новий СС", - прокоментував він фото.
Подібним чином він порівняв і самого Путіна, опублікувавши фото глави РФ на мотоциклі.
"Чи можемо повторити", - говорили вони ... pic.twitter.com/9zIIirctyq- Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 11, 2019
Правда такий несподіваний в мареві брехні.- Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 10, 2019
Якщо хочеш квартиру - в "бою" заслужи.
Свіжий погляд на агресію і на прогрес -
Працюйте, брати! Новий СС pic.twitter.com/XM806hVs5I
Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни жорстко розкритикували Путіна за пафосну поїзду до Криму в той час, як в Росії відбулося безліч різних НП.
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