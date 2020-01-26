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26 січня • оновлено в 14:51
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Ніхто не допоміг: у Росії дівчата обварили ноги в калюжі з окропом. Відео

2.1т
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У російському Кірові через комунальну аварію буквально обварилися окропом чотири дівчини. Одну з них госпіталізували до лікарні.

Надзвичайна подія трапилася вночі 26 січня біля нічного клубу в центрі міста. Про це повідомляє Telegram-канал "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, потерпілими виявилися місцеві жительки. Вони вийшли з таксі і вступили в окріп. Водночас дівчата намагалися врятуватися, але ніхто не впустив їх в авто, тож їм довелося просто бігти по гарячій калюжі.

У Росії дівчата обварили ноги в калюжі з окропом

У Росії дівчата обварили ноги в калюжі з окропом

"Одразу потрапили в окріп, почали стукати у вікна автівок, що стояли поряд, але ніхто їм не відкрив двері. Дівчата побігли й обпекли ноги до колін", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стаціонарне лікування в медустанові знадобилося лише одній із постраждалих.

Вулиця занурилася у пар від окропу з прорваної труби

Вулиця занурилася у пар від окропу з прорваної труби

t.me/ntvnews/66302

"Зараз стан пацієнтки оцінюється як задовільний. Ще трьом надали медичну допомогу і відпустили додому", – розповіли подробиці в пресслужбі департаменту охорони здоров'я Кіровської області.

Як пізніше повідомили в міськадміністрації, трубу з гарячою водою прорвало на вулиці Казанській, 50 приблизно о 3:30 за місцевим часом. Там переконують, що десь через пів години аварійна бригада комунальників перекрила подачу тепла до понад 30 будинків, а до ранку аварію усунули й потім повернули опалення.

Вулиця занурилася в пар від окропу з прорваної труби

Вулиця занурилася в пар від окропу з прорваної труби

t.me/ntvnews/66302

Вулиця занурилася в пар від окропу з прорваної труби

Вулиця занурилася в пар від окропу з прорваної труби

t.me/ntvnews/66302

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Перм (Росія) трапилася страшна НП – вночі в готелі "Карамель" прорвало трубу з гарячою водою, в результаті чого загинули п'ять осіб.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Діна Баронова
Місце
Росія Кіров
Теги
Новини Росії ошпарився окропом
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Можем повторить пхаххахахах
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