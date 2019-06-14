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"Росія відстає від України": Кремль ткнули носом у проблему

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У питанні поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом Росія поступається Україні.

"Росія відстає", – заявила OBOZREVATEL медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

"Наприклад, на наших АЕС є установки для переробки різних видів відходів, у нас є централізоване сховище для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, які застосовуються в медицині, наприклад, при лікуванні онкологічних захворювань. Все це за сучасними технологіями. У нас будується централізоване сховище відпрацьованого палива трьох АЕС, тому що на четвертій, Запорізькій АЕС, у нас уже працює сухе сховище за західною технологією", – повідомила вона.

Вимірювання рівня радіації поблизу АЕС, ілюстрація

Вимірювання рівня радіації поблизу АЕС, ілюстрація

news.ecoindustry.ru

Експерт додала: "будучи країною, де рулять спецслужби", Росія, на відміну від України, закрита для міжнародного моніторингу в сфері поводження з радіоактивними відходами. За її словами, РФ не допускає міжнародних експертів на подібні об'єкти, запевняючи: "У нас відповідає". "Але ніхто цього не бачив", – зауважила Кошарна.

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Більше того, "вони весь час брешуть", – додала вона. У цьому контексті вона нагадала про випадок із рутенієм, виявленим на українській станції. "Наші вчені на підставі математичної моделі вирахували місце, звідки він з'явився – південний Урал, завод "Маяк". Росіяни відмовлялися, брехали, поки інші країни теж не підтвердили, що це йшло звідти".

Водночас Кошарна розповіла: Україна не тільки допускає міжнародні місії на всі подібні об'єкти, але й бере участь у підготовці профільних фахівців. "Зараз ми вже можемо вчити інші країни, тому що міжнародне агентство посилає на стажування до нас в Україну фахівців з інших країн, які будують АЕС. Ми вже вчимо інших. Усе це завдяки тісній співпраці із західними країнами, які ділилися з нами технологіями, що надавали нам технічну допомогу", – підкреслила вона.

"А Росія нехай сидить", – підсумувала експерт.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ольга Кошарна повідомила: спосіб, в який у Російській Федерації здійснюють захоронення радіоактивних відходів – "дикість і варварство".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ольга Кошарна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Тетя явно не в теме,рагули никогда ничего не перерабатывали,отработанные твэлы РФ забирает на переработку,шароварные за это платят,вестенхауз свои не забирает,шароварные их ""копят"",в чернобыле на западные деньги строят первое хранилище,не считая небольших при АС,че врать то.
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Сейчас мы уже можем учить другие страны"-???
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de lik
de lik
Теперь есть повод надеть кастрюли, праздничные шаровары, и скакать от радости
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Перепил Недо
Перепил Недо
de lik, да кто же тебе мешает? вперед и с песней.
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