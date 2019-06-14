"Росія відстає від України": Кремль ткнули носом у проблему

У питанні поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом Росія поступається Україні.

"Росія відстає", – заявила OBOZREVATEL медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

"Наприклад, на наших АЕС є установки для переробки різних видів відходів, у нас є централізоване сховище для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, які застосовуються в медицині, наприклад, при лікуванні онкологічних захворювань. Все це за сучасними технологіями. У нас будується централізоване сховище відпрацьованого палива трьох АЕС, тому що на четвертій, Запорізькій АЕС, у нас уже працює сухе сховище за західною технологією", – повідомила вона.

Вимірювання рівня радіації поблизу АЕС, ілюстрація news.ecoindustry.ru

Експерт додала: "будучи країною, де рулять спецслужби", Росія, на відміну від України, закрита для міжнародного моніторингу в сфері поводження з радіоактивними відходами. За її словами, РФ не допускає міжнародних експертів на подібні об'єкти, запевняючи: "У нас відповідає". "Але ніхто цього не бачив", – зауважила Кошарна.

Більше того, "вони весь час брешуть", – додала вона. У цьому контексті вона нагадала про випадок із рутенієм, виявленим на українській станції. "Наші вчені на підставі математичної моделі вирахували місце, звідки він з'явився – південний Урал, завод "Маяк". Росіяни відмовлялися, брехали, поки інші країни теж не підтвердили, що це йшло звідти".

Водночас Кошарна розповіла: Україна не тільки допускає міжнародні місії на всі подібні об'єкти, але й бере участь у підготовці профільних фахівців. "Зараз ми вже можемо вчити інші країни, тому що міжнародне агентство посилає на стажування до нас в Україну фахівців з інших країн, які будують АЕС. Ми вже вчимо інших. Усе це завдяки тісній співпраці із західними країнами, які ділилися з нами технологіями, що надавали нам технічну допомогу", – підкреслила вона.

"А Росія нехай сидить", – підсумувала експерт.

Новини Радіоактивним відходам із Чорнобиля знайшли незвичне застосування

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ольга Кошарна повідомила: спосіб, в який у Російській Федерації здійснюють захоронення радіоактивних відходів – "дикість і варварство".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.