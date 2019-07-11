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"Не зовсім людина": режисер порівняв Путіна з Леніним

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Режисер-документаліст Ігор Лопатенок, який працював над скандальним фільмом "У боротьбі за Україну", порівняв президента Росії Володимира Путіна з Володимиром Леніним.

Так, за його словами, їх перше знайомство залишило саме таке враження. "Ми тоді знімали в саду, біля фонтану. У мене було дуже особливе враження. Було враження, що я бач ... ну, якусь не зовсім людину... ніби це Ленін. Я ось в Кремлі, а це Ленін", – цитує його слова "360".

Цього ж разу, на зйомках фільму про Україну, Лопатенок зазначив, що Путін виглядав досить втомленим після безлічі зустрічей.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "112 Україна" 16 липня, перед виборами до Верховної Ради, покаже скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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