"Не зовсім людина": режисер порівняв Путіна з Леніним

Режисер-документаліст Ігор Лопатенок, який працював над скандальним фільмом "У боротьбі за Україну", порівняв президента Росії Володимира Путіна з Володимиром Леніним.

Так, за його словами, їх перше знайомство залишило саме таке враження. "Ми тоді знімали в саду, біля фонтану. У мене було дуже особливе враження. Було враження, що я бач ... ну, якусь не зовсім людину... ніби це Ленін. Я ось в Кремлі, а це Ленін", – цитує його слова "360".

Цього ж разу, на зйомках фільму про Україну, Лопатенок зазначив, що Путін виглядав досить втомленим після безлічі зустрічей.

Володимир Путін ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "112 Україна" 16 липня, перед виборами до Верховної Ради, покаже скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.