Лікарі знали про радіацію: сплив скандальний факт про вибух під Архангельськом

Медиків, які надавали першу допомогу постраждалим при ядерному вибухові під Архангельськом (Росія) не попередили про те, що до них доправили пацієнтів, заражених радіацією.
В результаті, як пише The Moscow Times з посиланням на п'ять анонімних джерел, у одного з лікарів після обстеження в Москві виявили радіоактивний ізотоп у м'язовій тканині. При цьому в Мінохорони здоров'я Росії спростували цю інформацію і запевнили, що не зафіксували жодного випадку перевищення допустимих рівнів опромінення у медиків.
Свідки ж стверджують, що після вибуху трьох постраждалих доправили в лікарню без одягу і загорнутими в прозорі пластикові мішки. Лікарям лише повідомили, що на одному з військових об'єктів стався вибух, і співробітники ФСБ взяли з них підписки про нерозголошення. За словами співробітників Архангельської обласної лікарні, лікарі були шоковані і обурені, коли дізналися правду.
Радіація в Архангельську
ФедералПрес
У свою чергу "Північні новини" опублікували коментар співробітниці медустанови, котра побажала залишитися неназваною. Вона процитувала слова своїх колег, які запевняють, що не були попереджені про те, що змушені працювати з людьми, опроміненими радіацією.
Через деякий час медикам дали свинцеві фартухи, "але це вже був не захист". Із зараженими радіацією контактували понад 50 осіб, деякі з них терміново виїхали в Москву.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули п'ятеро людей.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих в результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де прогримів вибух, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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