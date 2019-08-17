Лікарі знали про радіацію: сплив скандальний факт про вибух під Архангельськом

Медиків, які надавали першу допомогу постраждалим при ядерному вибухові під Архангельськом (Росія) не попередили про те, що до них доправили пацієнтів, заражених радіацією.

В результаті, як пише The Moscow Times з посиланням на п'ять анонімних джерел, у одного з лікарів після обстеження в Москві виявили радіоактивний ізотоп у м'язовій тканині. При цьому в Мінохорони здоров'я Росії спростували цю інформацію і запевнили, що не зафіксували жодного випадку перевищення допустимих рівнів опромінення у медиків.

Свідки ж стверджують, що після вибуху трьох постраждалих доправили в лікарню без одягу і загорнутими в прозорі пластикові мішки. Лікарям лише повідомили, що на одному з військових об'єктів стався вибух, і співробітники ФСБ взяли з них підписки про нерозголошення. За словами співробітників Архангельської обласної лікарні, лікарі були шоковані і обурені, коли дізналися правду.

Радіація в Архангельську ФедералПрес

У свою чергу "Північні новини" опублікували коментар співробітниці медустанови, котра побажала залишитися неназваною. Вона процитувала слова своїх колег, які запевняють, що не були попереджені про те, що змушені працювати з людьми, опроміненими радіацією.

Через деякий час медикам дали свинцеві фартухи, "але це вже був не захист". Із зараженими радіацією контактували понад 50 осіб, деякі з них терміново виїхали в Москву.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.