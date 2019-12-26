Не запросили: в G7 різко відшили Путіна і отримали відповідь

Російський президент Володимир Путін не отримував запрошення брати участь в саміті G7.

Про це розповів заступник голови Міністрества закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю "Інтерфаксу". За його словами, Москва нібито не прагне повертатися в організацію країн "Великої сімки" та "дуже спокійно ставиться до того, що може в зв'язку з цим відбуватися".

"Сімка" і американське головування в "сімці" – це абсолютно окреме питання. Ми ніяких імпульсів в зв'язку з цим не звертали американцям, нічого від них не отримували і, за великим рахунком, дуже спокійно ставимося до того, що може в зв'язку з цим відбуватися. Якщо на якомусь етапі з американської сторони якісь сигнали надійдуть, ми їх будемо розглядати", – сказав він.

Путін не отримував запрошення брати участь в саміті G7

Рябков додав, що нібито "сімка" за останні роки втратила свою значимість.

"Неодноразово говорилося президентом, міністром закордонних справ, що за останні роки "сімка" втратила колишню значущість своєї діяльності як інструмент глобального управління. І по всім великим питанням, які мають дійсно пряме відношення до ситуації зі світовою економікою, з фінансами, з кліматом, власне кажучи, з усіх найбільш важливих, великих сюжетів міжнародного порядку денного – на передньому плані робота абсолютно в інших форматах, зокрема в "двадцятці", але і в інших об'єднаннях", – сказав чиновник.

"Хотів би в зв'язку з цим згадати БРІКС, згадати ШОС, згадати ЄврАзЕС. Ми сфокусовані на багатосторонньомій взаємодії з цих тем саме на майданчиках, які не належать ніяким чином до "сімки".

Те, що лідери "сімки" зустрічаються, щось обговорюють, випускають якісь заяви, далі не залишається без уваги, але значення всього цього ми абсолютно не перебільшуємо", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Палата представників Конгресу США офіційно закликала не повертати Росію в G7.

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