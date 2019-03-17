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"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"

1.7тЧитати матеріал російською

Користувачі мережі засудили ініціативу повернути у школи Росії початкову військову підготовку (НВП).

Із такою пропозицією під час зустрічі членів Ради Федерації з міністром освіти РФ Ольгою Васильєвою виступив сенатор від Кіровської області Віктор Бондарєв (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Чому прибрали НВП зі школи? Ви розумієте, що пацифіст не захищатиме ніколи батьківщину? Віршами або пензликом ніхто ніколи її не захищав і не захистить? Тим більше в наших умовах, коли навколо таке коїться", — цитує чиновника "Знак".

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"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ
Віктор Бондарєв

Віктор Бондарєв

Миротворець

"Зрозумійте, це треба вводити зараз. В армії термін служби скоротили до одного року завдяки пацифістам. Дитина боїться автомата. Дитина не знає, що таке граната, як її кидати. Хіба це нормальне явище?" — обурився росіянин.

Росіяни розкритикували пропозицію Бондарєва, заявивши, що в освіті РФ є багато інших, більш важливих проблем.

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"Він страждає від... надлишку інтелекту", "Звичайно, навіщо дитині знати вірші та вміти малювати, коли є "калаш", "Що за діти пішли. Поїде імператор у Манеж, а вони навіть гранату метнути не зможуть", "Це точно 2019-й?" "Краще б мовчав", "Він перший і хоче війни. Ума палата", — пишуть у коментарях до новини в соцмережах.

"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"
"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"
"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"
"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"
"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"
"Навіщо малювати, якщо є "калаш": у Держдумі зажадали від школярів "захищати батьківщину"

Ілюстрація

Ілюстрація

anews.com

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de lik
de lik
Да херня все это: айда скакать на майдан, нас голыми руками не взять-тильки за сало если!
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Д Алексей
Д Алексей
Ватные клоуны воюют со всеми, не замечая что их захватило опг озеро 19 лет назад ..
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