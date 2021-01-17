Навального затримали в аеропорту і 'повели в невідомому напрямку'

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали після повернення з Німеччини до Росії в неділю, 17 січня.

Поліцейські забрали його в невідомому напрямку без адвоката і своєї дружини. За даними Федеральної служби виконання покарання РФ, політика затримали через "порушення випробувального терміну", передає ТАСС.

"17 січня в аеропорту" Шереметьєво "співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до рішення суду він перебуватиме під вартою.

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