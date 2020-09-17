Навального отруїли 'Новачком' у готелі: опубліковано відео з доказами

Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти "Новачком" до того, як він покинув свій номер у готелі в Томську (РФ), щоб їхати в аеропорт.

Про це йдеться на офіційній сторінці Навального в Instagram, де було опубліковано відео з доказами відразу після госпіталізації .

На записі показано, що соратники і адвокат Навального описували та упаковували всі речі, що були в кімнаті. Серед речей знайщли пластикову пляшку з-під води, на якій потім німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини.

"Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме їм. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL :