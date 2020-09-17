Навального отруїли 'Новачком' у готелі: опубліковано відео з доказами

Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти "Новачком" до того, як він покинув свій номер у готелі в Томську (РФ), щоб їхати в аеропорт.
Про це йдеться на офіційній сторінці Навального в Instagram, де було опубліковано відео з доказами відразу після госпіталізації .
На записі показано, що соратники і адвокат Навального описували та упаковували всі речі, що були в кімнаті. Серед речей знайщли пластикову пляшку з-під води, на якій потім німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини.
"Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме їм. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт", – йдеться в повідомленні.
Звідки взялася злощасна пляшка? Давайте пояснимо, звідки взялося те, про що нам постійно задають питання. Так звана "пляшка з" Новачком "", ну, а точніше, звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім в німецькій лабораторії виявили сліди бойового отруйної речовини. Це пляшка з номера в томської готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група. Перенесемося назад в 20 серпня. У цей день частина нашої команди полетіла в Москву, частина залишилася в Томську доробляти відео. У польоті Олексій знепритомнів і почав задихатися, літак екстрено сів. Майже відразу співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося. У цей момент була зроблена єдино можлива річ. Вони викликали адвоката, піднялися в номер, з якого тільки що виїхав Навальний, і почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. В тому числі, і пляшки з-під готельної води. Як це відбувалося, ви можете подивитися на цьому відео. Ніякої особливої надії щось таке виявити не було. Але оскільки нам було абсолютно ясно, що Навальний не "злегка захворів", не "перегрівся" і рафаелку тут не допоможеш, було вирішено забрати все, що може хоч якось гіпотетично нагоді, і передати це лікарям в Німеччині. Те, що справа розслідувати в Росії не будуть, теж було досить очевидно. Так і вийшло: пройшов майже місяць, Росія так і не визнала отруєння Олексія. Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме їм. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт. Сьогодні о 20.00 в передачі "Росія Майбутнього" на Ютюб-каналі Навальний LIVE Георгій Албурі @alburov розповість подробиці.
Як писав OBOZREVATEL :
20 серпня Олексію Навальному стало погано прямо на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав в штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
У той же день під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив чолі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
Нагадаємо, за інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання і лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.