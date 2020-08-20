Хто приніс чай Навальному в аеропорту: з'явилося відео з камер спостереження

Стакан Навальний отримав з рук свого помічника.

Стакан з чаєм російському опозиційному політику Олексію Навальному в кафе аеропорту в Томську приніс співробітник "Фонду з боротьби з корупцією" та його помічник Ілля Пахомов.

Telegram-канал Mash опублікував відео з камер спостереження в аеропорту. На ньому видно столик, за яким сидів Навальний.

"Схоже, в кафе, де був куплений напій, не могли знати про те, кому він призначався", – зробило висновок видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головного російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти, додавши токсини в чай. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому.

Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.

У мережі з'явилося відео з літака з ймовірно отруєним Навальним.

Стало відомо, що перед можливим отруєнням за Навальним було встановлено стеження.

У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби Навального і дочекатися результатів аналізів.

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