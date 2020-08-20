Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле прямо на борту літака. Літак екстрено сів у Омську, а політика терміново госпіталізували. Уже в лікарні Навальний впав у кому, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Оточення опозиціонера впевнене, що його отруїли, підмісивши токсини в чай.

OBOZREVATEL стежить за подіями онлайн:

15:00 – У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби головного російського опозиціонера Олексія Навального і дочекатися результатів аналізів. Але заявили, мовляв, якщо ті підтвердять отруєння, то за вказаним фактом буде розпочато розслідування.

14:44 – Дружину Навального не пускають до нього, тому що "пацієнт не дав згоду на відвідування", пише Ярмиш.

14:21 – Лікарі повідомили, що стан політика вдалося стабілізувати.

14:05 – Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вимагає притягти до відповідальності винних у випадку підтвердження навмисного отруєння Навального.

14:00 – Поліція зажадала переглянути особисті речі Навального, включаючи його багаж.

13:30 – Прессекретарка Навального спростувала інформацію про те, що політик напередодні пив спиртні напої.

13:20 – Ярмиш опублікувала фото, на якому видно, що в омській лікарні перебуває багато правоохоронців.

Навальний впав у кому, його могли отруїти: всі подробиці НП з опозиціонером Кіра Ярмиш / Twitter

13:00 – Глава МЗС Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс заявив про стурбованість повідомленням про ймовірне отруєння Навального.

"Дуже тривожні повідомлення про можливе токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають понести відповідальність. Уважно стежу за ситуацією, бажаю йому сил і якнайшвидшого одужання", – написав Лінас Антанас Лінкявічюс в Twitter.

12:30 – Заступник головного лікаря омської лікарні заявив, що у політика виключені пошкодження травматичного характеру. За словами лікаря, стан Навального наразі стабільний, триває курс інтенсивної терапії.

12:15 – Пасажир, який сидів за Навальним в літаку, підтвердив, що той нічого не пив і не їв на борту, а пішов в туалет, коли тільки почали розносити напої.

12:00 – За словами Ярмиш, лікарі відмовляються розповідати подробиці про стан політика, посилаючись на конфіденційність. У лікарні також перебувають співробітники слідчого комітету.

"Ухильна реакція лікарів тільки підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо", – написала вона в мережі.

11:40 – Головлікар омської лікарні, куди госпіталізували опозиціонера, повідомила, що він у важкому стані. До його лікування залучені фахівці всіх профілів, вони перевіряють кілька діагнозів, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

11:25 – Як повідомляє ТАСС, правоохоронні органи поки не розглядають версію навмисного отруєння Навального.

11:00 – Заступник головного лікаря омської лікарні Анатолій Калініченко разом з тим розповів, що немає впевненості, що причиною стану Навального є отруєння. Також, за його словами, вже виключені кілька припущень, діагностичний пошук звузився.

09:30 – Як розповів житель Томська, який сидів в тому ж кафе, що і Навальний перед літаком, поруч з політиком в закладі перебували ще три людини. Вони пили чай, а потім пішли в літак.

09:20 – У мережі опублікували фото Навального з автобуса аеропорту Томська. На той час він уже побував у кафе і заходить в літак.

Навальний перед посадкою в літак Telegram / Baza

09:15 – Як пише видання LifeShot в Telegram з посиланням на джерела, попередній діагноз Навального: гостре отруєння невстановленою психодиcлептиком.

Психодиcлептики – речовини, здатні викликати галюцинації.

Навальний впав у кому, його могли отруїти: всі подробиці НП з опозиціонером LIFE SHOT / Telegram

09:00 – Разом з тим головний лікар омської лікарні, куди госпіталізували опозиціонера, повідомила, що він у важкому стані. До його лікування залучені фахівці всіх профілів, вони перевіряють кілька діагнозів, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

08:50 – Стало відомо, що перед отруєнням за Навальним було встановлено стеження.

08:42 – Ярмиш розповіла, що Навальному стало погано майже відразу після зльоту.

"Він про це сказав, потім попросив серветку витерти лоб, потім сказав, що йому все ж потрібно відійти. Пішов в хвостову частину, там знепритомнів. Бортпровідники знайшли фельдшера на борту, вона намагалася надати першу допомогу. Вирішили екстрено сідати в найближчому місті, Омську. Швидку викликали з літака. Між чаєм і посадкою пройшло багато часу, години півтори, бо не відразу вийшло сісти", – зазначила прессекретарка.

08: 30 – У мережі з'явилося відео з аеропорту і літака з ймовірно отруєним Навальниим. На ньому він п'є чай в аеропорту. Потім чутно, як він кричить в літаку і до нього направляються медики.

8:20 – Ярмиш повідомила, що Навальний знаходиться на штучній вентиляції легенів в токсикореанімаціі. "Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", – написала вона.

8:00 – Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш в Twitter розповіла, що літак прямував з Томська в Москву. За її словами, у політика, ймовірно, токсичне отруєння.

"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія – токсичне отруєння. Зараз ми на швидкої їдемо в лікарню", – написала вона.

Навальний впав у кому, його могли отруїти: всі подробиці НП з опозиціонером Кіра Ярмиш / Twitter

Навальний впав у кому, його могли отруїти: всі подробиці НП з опозиціонером Кіра Ярмиш / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 липня 2019 року Хорошевський суд Москви заарештував Олексія Навального на 10 діб.

Тоді він потрапив до в'язниці за участь в марші на підтримку журналіста "Медузи" Івана Голунова 12 червня на Бульварному кільці, який не був узгоджений московською владою.

28 липня Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!