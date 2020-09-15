Навальний опублікував перше фото після отруєння і коми

Російський опозиціонер Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.

Світлина з'явилася на сторінці політика в Instagram 15 вересня. На ній із ним, судячи з усього, зображені близькі люди.

"Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую ", – написав Навальний.

Як писав OBOZREVATEL:

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