"Натиснув не ту кнопку": сплив скандальний нюанс ПП у військовій частині під Архангельськом

НП під час підготовки до ракетних пусків на військовій частині під російським Архангельськом могла статися через те, що хтось натиснув не ту кнопку.

Про це повідомило джерело виданню Life. Після цього над полігоном для випробувань піднялося мала хмара, схожа на пар.

Прилади для вимірювання радіації в сусідньому населеному пункті від військової бази зараз показують 13 мікрорентген на годину, при нормі – 16. Наслідки пожежі ліквідують військові. Рятувальників до місця НП не підпускають. Міністерство оборони відмовилося від допомоги і заявило, що всі наслідки усунуть своїми силами.

Однією з версій НП називають детонацію боєприпасів, що спровокувало пожежу у військовій частині під Архангельськом. Тут розташований державний центральний морський випробувальний полігон ВМФ Росії.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що пожежа сталася на судні Північного флоту в Северодвінську.

Архангельськ вибух Сібірь.Реаліі

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдень 8 серпня в Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинув один або два людини (за різними даними), ще 15 постраждали.

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