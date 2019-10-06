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7 жовтня • оновлено в 18:11
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"Народу не до сміху": росіяни повстали проти Путіна через його жарти

7.1т Читати матеріал російською

Росіяни вибухнули обуреннями в мережі через зверхні жарти президента Росії Володимира Путіна на форумі "Росія – країна можливостей".

Відео з "дотепами" російського лідера опублікував у себе в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому один зі спікерів пропонує уявити ситуацію, в якій він разом з Путіним замовляє таксі. Однак президент Росії, посміхаючись, підкреслив, що може лише уявити собі це.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот відео

Співрозмовник Путіна продовжив розмову і сказав, що таксі приїде вчасно. "Та я не сумніваюся!" – самовпевнено сказав президент Росії.

Зал вибухнув реготом після цієї репліки, однак в коментарях під постом Смирнова люди продемонстрували кардинально протилежну реакцію – роздратування.

"Народу не до сміху", "Щось бридко", "Знову ці показні шоу. Володимире, 7% середнього класу. Твоя вища школа економіки сьогодні повідомила! Значить решта жебраки. Ось підсумки твого *бучого правління!", "Це типу розумно, смішно чи патріотично?!" – обурюються росіяни.

"Народу не до сміху": росіяни повстали проти Путіна через його жарти

"Народу не до сміху": росіяни повстали проти Путіна через його жарти

"Народу не до сміху": росіяни повстали проти Путіна через його жарти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін в Ботліху (Дагестан) випив склянку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще у 1999 році. Користувачі почали жорстко коментувати ролик.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Не правда! Этот скот даже молитву Пуйлу придумал! А ну бутылкозадые, поспорте что это не так?! =)))
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1
0
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Четыре умственно отсталых высрaлись в комментах. "Россияне ополчились против Путина", ага)))) Обосс, ну это прям для самых-самых тупых рoгулей только сойдет)))
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hunt andres
hunt andres
Негодуют россияне с какельными айпи адресами)))
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