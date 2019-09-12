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12 вересня • оновлено в 08:57
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"Нам смерть лише радість!" У РПЦ закликали росіян готуватися до ядерної війни

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Скандально відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін закликав росіян не боятися смерті після ядерного вибуху.

Про це священик написав в Facebook, цитуючи, слова митрополита РПЦ Анастасія з 1948 року.

У своєму Великодньому посланні російський священнослужитель розповів про наслідки ядерної війни.

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"Наш час винайшов свої особливі засоби винищення людей і всього живого на землі: вони мають таку руйнівну силу, що в одну мить можуть звернути великі простори в суцільну пустелю. Все готовий спопелити цей пекельний вогонь, викликаний самою людиною з безодні", – розповідав він.

При цьому повідомлялося, що "страшний спустошливий вогонь" несе не тільки руйнування, але і очищає грішників від "вад, злочинів і пристрасті, що оскверняють землю".

"Для таких людей смерть не є лихом, бо відкривається для них шлях до нескінченного блаженного істинного життя, придбаною для нас смертю і воскресінням Христовим. Чим жадібніше стає смерть, чим більше жертв намагається вона поглинути серед людей і добрих і злих, тим для більшого числа смертних вона відкриває двері до безсмертя, зводячи їх з тління в нетління і залучаючи їх до вічного, нев'янучого життя", – говорилося в посланні.

Чаплін зазначив, що для християнин смерть лише радість, адже земне життя це тільки підготовка до вічності.

"Що нам смерть? Лише радість – якщо маємо справжню віру і правдиве покаяння. Що нам земне життя – якщо це тільки підготовка до вічності? Сам Христос одного разу благоволить послати великі лиха для очищення ... Але по суті – якщо піднятися над конкретикою моменту - наскільки правильна, наскільки по-справжньому християнська думка! І наскільки потрібна вона сьогодні – для очищення мізків від соплів!" – підсумував священик РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю тільки після того, як потенційний агресор завдасть удар.

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Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
РПЦ ядерна зброя
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