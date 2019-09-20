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20 вересня • оновлено в 09:54
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"Найдрібніша модель Путіна!" Мережу спантеличив новий двійник президента Росії

1.7т Читати матеріал російською

Мережу розбурхало нове фото президента Росії Володимира Путіна з його поїздки до Іжевська (РФ) у технопарк "Академія Калашникова".

На фото звернув увагу в своєму Telegram-каналі український політтехнолог Олексій Голобуцький. Він припустив, що на зустріч в Іжевську відправили не Путіна, а одного з його двійників, до того ж найменшого зросту.

Він зіронізував, що штани, найімовірніше, Путіну дали від іншого його "двійника", вищого.

Володимир Путін на зустрічі в Іжевську

Володимир Путін на зустрічі в Іжевську

Telegram Олексій Голобуцький

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"Путін сьогодні в "Академії Калашникова". До дітей, не напружуючись, відправили найдрібнішу, мабуть, його версію. І штани, як завжди, видали від вищого партнера", – зазначив Голобуцький.

Як писав OBOZREVATEL, раніше мережу здивувало фото Володимира Путіна із зустрічі з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Користувачі не впізнали лідера РФ і припустили, що на зустріч із президентом Туреччини відправили "двійника".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Смешные вы, свидомые... Да, у нас не один, а десять Путиных!!!!
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