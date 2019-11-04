"Наїхав на Бацьку!" Медведєв різко відповів Лукашенку за "чужу війну" через Росію

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що називати "чужими війнами" захист рідних земель від загарбників — неприпустимо. Так він відповів на образливе висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка про участь білорусів у Французько-російській війні 1812 року і двох світових війнах.

Відповідний ролик із пресконференції російського прем'єра опублікував на своїй сторінці в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Медведєв відповів Лукашенку на "білорусів у 1812 і 1941-му втягували у чужі війни", — написав він.

Медведєв і Лукашенко

Зазначимо, що раніше білоруський лідер на зустрічі з главами силових міністерств заявив, що вищезазначені війни були для білорусів "чужими". На його думку, білоруси постраждали від різних "навал" і, можна вважати, що вони вже "навоювалися".

На це Медведєв і заявив, що обидва народи тоді захищали одну землю, отже, на його думку, це не є участю у чужих війнах.

"Люди жили на території сучасних Росії або Білорусі, але захищали свою землю від загарбників. Наші батьки й діди захищали нашу землю. Це не участь у чужих війнах! Дуже дивно чути такі слова", — висловився він.

Скріншот Twitter Дмитра Смирнова

Водночас під дописом у соцмережі зазначили, нібито Медведєв не зрозумів справжньої суті слів Лукашенка.

"Панове розважаються. Розслабили свої жирні булки й забули, що у народу терпіння не залізне", "Один клоун підбиває другого", "І цей не зрозумів, що сказав Лукашенко", "Він і не намагався", "Взагалі-то, Лука і Медведєв один одного варті — відливають на граніт", "Прикинувся чайником, типу не зрозумів про що мова", — пишуть користувачі.

Скріншот Twitter Дмитра Смирнова

Медведєв відповів Лукашенко на "білорусів в 1812 і 1941 втягували в чужі війни": Люди жили на території сучасних Росії або Білорусії, але захищали свою землю від загарбників. Наші батьки і діди захищали нашу землю. Це не участь в чужих війнах! Дуже дивно чути такі слова pic.twitter.com/WlyKGVyO1c - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився визнавати "Велику вітчизняну війну". Лідер сусідньої держави в інтерв'ю "Хабар" заявив, що його країна завжди страждала від воєн, що ведуться Росією. Також він зазначив, що через світові війни були знищені мільйони білорусів.

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