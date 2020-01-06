Вот убили американцы иранского генерала, а меня эта тема как-то не торкает. Ну убили и убили. Вообще генерал - человек военный. Его могут и убить. Он же не танцор балета или дизайнер интерьеров. У любого солдата всегда есть риск быть убитым. Отсюда привилегии военным. Вот и случился, так сказать, страховой случай.

Путин в Сирии сколько детей и женщин грохнул? Сотни, если не тысячи. А тут убили военного и все в голос заорали... А чего орать-то? На то он и военный, чтобы воевать. Он же не Шойгу какой-нибудь, который к зоне боевых действий ближе чем на тысячу километров никогда не приближался...

Меня больше интересует предыдущая новость: про наезд Путина на Польшу и вообще весь его хайп по поводу пакта Молотова-Риббентропа и т.д.

Вот поставили в Праге памятник власовцам. Российский МИД что-то дежурно гавкнул и замолк: ну, поставили и поставили. Путин вообще отмолчался. А ведь это фактически памятник строевым частям вермахта. Почему не было кипеша?

Почему ор поднялся из-за какой-то европейской резолюции, в которой уже в сотый раз за последние лет двадцать повторяется старая и набившая оскомину мысль о том, что Вторую Мировую Войну развязали Гитлер вместе со Сталиным? Чего вдруг в этот раз Путин встрепенулся? А чего раньше игнорировал эту тему?

И вот, что я думаю по этому поводу. Тут важна тема, которая для Путина имеет ключевое значение как часть его ментальности: неблагодарность Европы. Типа, мы их от фашизма спасли, а они нас с нацистами на одну доску ставят, твари!

Новини Путин нашел нового врага

И вот эта тема "спасения", "солдата-освободителя" и т.д. она без Польши никак не работает. Посудите сами: практически все страны (за исключением именно Польши), которые были в ходе боевых действий заняты советскими войсками были сателлитами гитлеровской Германии.

Чехия была германским протекторатом, то есть фактически - частью Третьего Рейха. Словакия - союзником. Также Венгрия, Румыния, Болгария. Большинство армий этих стран воевало против Советского Союза на восточном фронте под немецким командованием.

Красная армия эти войска разбила, а страны - оккупировала. Она их победила, но не "освободила". Поскольку ни о каком таком "освобождении" они СССР не просили ни в какой форме. Да, собственно, тот режим, который Сталин навязал этим странам после войны, никик не был похож на "освобождение".

Это была оккупация. Либо прямая, с военными базами и огромными контингентами войск - как в случае с Чехией, Словакией и Венгрией. Либо жесткий контроль посредством марионеточных режимов, как в Румынии и Болгарии.

Экономическая модель, навязанная СССР этим странам, была крайне неэффективной. Достаточно сказать, что в межвоенный период Чехословакия была страной с едва ли не самым высоким уровнем жизни в Европе (быть может за исключением Швейцарии и выше, чем в Германии и Франции), а теперь Чехия и Словакия едва обгоняют самую отсталую страну "старой" Европы - Португалию.

Таким образом, тема "освобождения" этих стран звучит вяло и неубедительно: народам этих стран гитлеровский режим никак не угрожал, никакой программы уничтожения болгар, румын и пр. у Гитлера не было, а чехи, словаки и венгры вообще считались "братскими народами" (как теперь модно выражаться, хе-хе).

Разумеется, отдельной страшной трагедией является Холокост. Но вряд ли Путин формулирует тему "освобождения Европы от нацизма" так узко, т.е. как проект спасения исключительно европейских евреев и цыган.

Тем более, что де-факто Красная Армия мало кого спасла. Сухая статистика говорит, что под немецкой оккупацией оказалось около 6 - 7 млн. евреев. Следовательно, фактически все они и были уничтожены, а Красная Армия успела спасти от уничтожения сотни тысяч, но никак не миллионы...

Как не крути, но Польша на востоке от Германии была единственной страной (кроме СССР), которая подверглась прямой и явной немецкой агрессии, с оружием в руках пыталась ей сопротивляться, но, в конечном итоге, эту борьбу проиграла.

И тут вся мифология освобождения работает в полный рост: в 44-ом году Красная Армия с боями ворвалась на территорию Польши и вытеснила к январю 45-го немецкую армию. Чем не освобождение?

Есть, правда, незначительные шероховатости в этой конструкции. Как например, бездействие армии Рокоссовского во время Варшавского восстания. Но тут есть масса всевозможных обьяснений, причем некоторые из них выглядят вполне убедительно.

В этой ситуации пакт Молотова-Риббентропа - как кость в горле. Он всю эту конструкцию "освобождения" рушит, поскольку было 17 сентября 1939 года, было вторжение Красной Армии, раздел Польши, совместный с вермахтом парад в Бресте, расстрел польских офицеров в Катыни и т.д.

На этом фоне повторный приход Красной Армии в Польшу выглядит не освобождением, а разборкой двух поругавшихся между собой бандитов, которые, вцепившись друг другу в горло, прокатились в очередной раз по многострадальной Польше.

Осталось добавить, что в Польше после войны Сталин тоже установил марионеточный, репрессивный режим, который не имел ничего общего со свободным выбором "освобожденного" польского народа.

Таким образом, отказ Польши считать вторжение 44-го года "освобождением" полностью разрушает миф о "спасении" Европы Советским Союзом. И, соответственно, исчезают основания для пресловутой "благодарности".

Мне кажется, что Путин, фактически обвинив Польшу в разжигании войны, сам окончательно уничтожил миф об "спасении Европы". Поскольку теперь уже ждать от поляков какой-то благодарности за "освобождение" не приходится.

В любом случае теперь любая риторика в духе "воина-освободителя" будет выглядеть явной натяжкой в расчете на вежливое молчание собеседников.

Возвращаясь к началу этого поста могу сказать, что памятник власовцам - это первая ласточка. И в более долгой перспективе, она намного разрушительней для всего созданного еще сталинскими историографами мифа о Второй Мировой Войне, чем любые нападки на Польшу или ее посла в Германии в конце тридцатых годов.

Если Путин будет и дальше настаивать на конструкции "Красная Армия спасла Европу от нацизма", то рано или поздно появиться симметричный контрконцепт "Вермахт своим отчаянным сопротивлением на Восточном фронте спас Западную Европу от коммунизма". Причем степень убедительности и аргументированности этого концепта будет ничуть не хуже сталинско-путинского. Как, впрочем, и степень его условности и натянутости.

В заключении хочу сказать, что часовая лекция Путина перед главами государств СНГ с его тирадами типа "вас бы никого не было" - меня, честно говоря, поразила. Это кого бы не было? Узбеков с казахами? Туркменов с таджиками? Этим странам вообще ничего не угрожало! План Барбаросса предполагал выход на линию Астрахань - Архангельск. И все! Никакого продвижения на восток, в Среднюю Азию не предполагалось.

Соответственно, то, что народы этих стран воевали за освобождение России от нацистов и к тому же приняли у себя миллионы российских беженцев - это, объективно говоря, чистый акт солидарности и благородства. Смогут ли дорогие россияне отплатить им той же монетой? Сомневаюсь. Во всяком случае отношение, например, москвичей к гастарбайтерам из этих стран не дает оснований на это надеяться...

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