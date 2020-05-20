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21 травня • оновлено в 00:18
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Москву та околиці у кінці травня засипало снігом і градом. Фото і відео

2.4т
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У столиці Росії – Москві, а також околицях у середу ввечері, 20 травня, пішов сніг.

Про це почали писати користувачі різних соцмереж, публікуючи відповідні відео та фото. Також про це повідомили і російські ЗМІ, наприклад, "Телеканал 360" (щоб подивитися кадри, доскрольте до кінця сторінки).

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Twitter/Москва

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Twitter/Москва

Так, на Москву обрушилася сильна злива. У деяких районах вона минула навіть з великим градом або мокрим снігом.

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Twitter/Москва

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Twitter/Москва

Найбільше "постраждало" місто Хімки, яке сильно засипало снігом. Відзначається, що зниження температури у травні там – явище традиційне.

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Instagram/Типові Хімки

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Instagram/Типові Хімки

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом

Instagram/Типові Хімки

Москва. 20 травня. +10 і град.

Допіс, Поширення Maxim Gudinov (@gudinov_m)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія Москва
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