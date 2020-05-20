Москву та околиці у кінці травня засипало снігом і градом. Фото і відео

У столиці Росії – Москві, а також околицях у середу ввечері, 20 травня, пішов сніг.

Про це почали писати користувачі різних соцмереж, публікуючи відповідні відео та фото. Також про це повідомили і російські ЗМІ, наприклад, "Телеканал 360" (щоб подивитися кадри, доскрольте до кінця сторінки).

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Twitter/Москва

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Twitter/Москва

Так, на Москву обрушилася сильна злива. У деяких районах вона минула навіть з великим градом або мокрим снігом.

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Twitter/Москва

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Twitter/Москва

Найбільше "постраждало" місто Хімки, яке сильно засипало снігом. Відзначається, що зниження температури у травні там – явище традиційне.

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Instagram/Типові Хімки

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Instagram/Типові Хімки

Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом Instagram/Типові Хімки

Москва - зараз. Дощ, град, сніг. Природа не перестає дивувати. pic.twitter.com/MihFQrO96k - Актуальна Росія (@RussiaActually) May 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.

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