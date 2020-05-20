Москву та околиці у кінці травня засипало снігом і градом. Фото і відео

У столиці Росії – Москві, а також околицях у середу ввечері, 20 травня, пішов сніг.
Про це почали писати користувачі різних соцмереж, публікуючи відповідні відео та фото. Також про це повідомили і російські ЗМІ, наприклад, "Телеканал 360" (щоб подивитися кадри, доскрольте до кінця сторінки).
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Twitter/Москва
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Twitter/Москва
Так, на Москву обрушилася сильна злива. У деяких районах вона минула навіть з великим градом або мокрим снігом.
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Twitter/Москва
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Twitter/Москва
Найбільше "постраждало" місто Хімки, яке сильно засипало снігом. Відзначається, що зниження температури у травні там – явище традиційне.
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Instagram/Типові Хімки
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Instagram/Типові Хімки
Москву та околиці в кінці травня засипало снігом і градом
Instagram/Типові Хімки
Москва - зараз. Дощ, град, сніг. Природа не перестає дивувати. pic.twitter.com/MihFQrO96k- Актуальна Росія (@RussiaActually) May 20, 2020
У Москві град і сильний вітер, можлива гроза ⛈- Москва (@moscow) May 20, 2020
Зібрали фотографії з різних районів Москви.
Покажіть, як зараз у вас за вікном 📷 https://t.co/XYPZbUYv0I # погода # дощ # гроза #MosRu pic.twitter.com/HcbVfUnj5h
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.
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