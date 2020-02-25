Московия уже превратилась в страну, которая может петь о себе гимн, имеющий старый мотив и слегка переделанные первые слова: "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью". Собственно говоря, Кафку они уже давно построили и теперь движутся дальше, по пути шизофренического абсурда.

Собственно говоря, это – неизбежно, поскольку к определению "клептократия", давно применяемого к ее верхушке власти, уже примешивается хорошо забытое определение "геронтократия". На их густо унавоженном Олимпе находятся все те же люди, что и раньше, с теми же невероятно развитыми хватательными рефлексами, никуда не девшимися, но уже не такие шустрые, как было раньше.

И действительно, все, кто там формирует важные государственные решения, уже давно разменяли седьмой, а то и восьмой десяток, и потому неизбежно погружаются в объятия старческой деменции.

Как бы ты не обследовался у лучших врачей и сколько бы ты денег не имел для лучших лекарств, а мозг деградирует просто по естественным причинам и плюс к тому, к старости боком выходят различные длительные "злоупотребления", коих было множество.

Между прочим, так было и раньше. Ведь никому не придет в голову, что в совке у генсека Брежнева не было доступа к лучшей медицине или у экс-президента США Рональда Рейгана? Тем не менее, и тот и другой испытали на себе разрушительные процессы мозга. Правда первый, при этом, находился у власти, а второй – давно ее покинул. Поэтому и последствия для стран были разными.

Московия идет по пути совка и ее верхушка движется по проторенной Леонидом Ильичем дорожке. В результате, они сами погружаются в маразм и туда же погружают всю страну, считая это нормальным делом. Имея всю полноту власти, они подтягивают свою страну к своему собственному маразму.

А дальше все работает очень просто. Эти деятели набрались личных благ столько, что это проще выражать уже не в долларах, а тоннах золота. Десятках тонн. Если они, их дети и их внуки будут все это тратить просто себе на жизнь, абсолютно ни в чем себе не отказывая и покупая все только самого высшего качества, то им не удастся истратить эти горы награбленного, за все их жизни. Тем не менее, старики гребут под себя как некоторые виды насекомых или животных, без остановки и уже не обращая внимание на то, что это постепенно убивает их страну.

А чтобы никто не мешал им в этом благородном деле, надо иметь армию опричников и те должны быть сытыми, довольными и безнаказанными. Поэтому полиция или их росгвардия теперь имеет неограниченные возможности посадить или даже казнить кого-то, не опасаясь никаких последствий. У Кафки абсурдная смерть главного героя романа "Процесс" все же случилась в результате работы извращенного механизма судебной власти, а здесь эта стадия уже давно осталась позади.

Указанные выше деятели просто на ровном месте могут состряпать дело на простого смертного, за которое он отправится в лагеря лет на 10. Раньше ему подбрасывали наркотики, а теперь – просто порошок, похожий на наркотики. Таковыми признает их экспертиза. А если под рукой не оказалось подходящего пакетика, пациента можно оформить за нападение на росгвардейца или полицейского. Результат будет примерно таким же самым.

Очень редко, но все же случаются случаи, когда кто-то начинает возмущаться по этому поводу и тогда Кафка – нервно курит в стороне.

Так, некто Дмитрий Федоров, житель российского Омска, был задержан росгвардией и при нем был обнаружен "порошок, похожий на наркотик". Федоров, профессиональный музыкант, неверно оценил обстановку и записал видео, в котором описал момент задержания и то, как росгвардейцы фальсифицируют его дело. Все это ушло через социальную сеть Вконтакте, полностью контролируемую спецслужбами.

Через несколько дней был обнаружен обезглавленный труп Федорова со следами многочисленных телесных повреждений. Следствие тут же пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства. В общем, Федорову стало стыдно за то, что он выпустил пасквиль на росгвардейцев, после чего – избил себя своими локтями и коленями, и не пережив позора – отрезал себе голову. Что характерно, такой расклад почти никого не тронул и только адвокат что-то там пытается вывести на чистую воду. Но максимум, что удалось добиться, это установления фактов "отдельных нарушений", допущенных при его задержании. А все остальное – нормально.

Те, кто сейчас топит за "мир, дружбу, жвачку" с этим лепрозорием, должны понимать то, что они делают. На самом деле, они хотят именно этого квази-кафковского абсурда и все вменяемые люди должны приложить максимум усилий, чтобы этого не допустить, поскольку мы уже там были и знаем, что это такое.

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