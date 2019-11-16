"Один і той же сценарій": у смерті Ісаєва помітили дивні обставини

У смерті політика, директора Інституту актуальної економіки, лідера "Новой России" Микити Ісаєва, якого не стало в потязі Тамбов-Москва, помітили дивний нюанс.
Зокрема, журналістка Юлія Вітязєва на своїй сторінці у Twitter поділилася думкою користувачів мережі, які зв'язали трагедію з опозиційними поглядами росіянина.
"Чесно кажучи, я дуже не хотіла йти в коменти до новин про смерть Ісаєва. Тому що була майже впевнена, що саме це там і побачу. Переслані в особисті повідомлення скріни переконали, що передчуття мене знову не обманули. На жаль" – написала вона.
Микита Ісаєв
ProGorodNN
Так, коментатори вважають, що в РФ "прибирають сміливих людей, які говорять правду".
"Один і той же сценарій, у всіх серце слабеньке", "І знову серцева недостатність", "У чайок явно щось підмішали. Надто вже сміливий він був", "Опоненти тихо йдуть", – пишуть у мережі.
Політолог Армен Гаспарян у своєму Twitter-акаунті зазначив, що "до звинувачення Путіна залишився останній крок".
twitter.com/Vityzeva
twitter.com/Vityzeva
Парне кажучи, я дуже не хотіла йти в коменти до новин про смерть Ісаєва. Тому що була майже впевнена, що саме це там і побачу. Переслані в личку скріни переконали, що передчуття мене знову не обманули.- Юлія Вітязево (@Vityzeva) November 16, 2019
На жаль ... pic.twitter.com/k83gv57Jht
До звинувачення в цьому самого Путіна залишився останній крок. І чекати його довго не доведеться pic.twitter.com/BNP5SMROyz- Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) November 16, 2019
Як писав OBOZREVATEL:
Микита Ісаєв помер у віці 41 року до прибуття медиків. Він жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України та підкреслював, що це вилилося в непоправні наслідки для країни-агресора.
Прессекретар Ісаєва Олександр Макаренко повідомив, що політик помер на зворотному шляху з робочої поїздки в Тамбов. За його словами, смерть не носить кримінальний характер.
Останній пост Ісаєв опублікував всього за 13 годин до смерті. Економіст писав, що їде з відрядження в Москву з "почуттям виконаного обов'язку". Ісаєв був задоволений поїздкою і говорив, що включить Тамбовську область у свій список найбільш "активних опозиційних груп".
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