"Один і той же сценарій": у смерті Ісаєва помітили дивні обставини

У смерті політика, директора Інституту актуальної економіки, лідера "Новой России" Микити Ісаєва, якого не стало в потязі Тамбов-Москва, помітили дивний нюанс.

Зокрема, журналістка Юлія Вітязєва на своїй сторінці у Twitter поділилася думкою користувачів мережі, які зв'язали трагедію з опозиційними поглядами росіянина.

"Чесно кажучи, я дуже не хотіла йти в коменти до новин про смерть Ісаєва. Тому що була майже впевнена, що саме це там і побачу. Переслані в особисті повідомлення скріни переконали, що передчуття мене знову не обманули. На жаль" – написала вона.

Микита Ісаєв ProGorodNN

Так, коментатори вважають, що в РФ "прибирають сміливих людей, які говорять правду".

"Один і той же сценарій, у всіх серце слабеньке", "І знову серцева недостатність", "У чайок явно щось підмішали. Надто вже сміливий він був", "Опоненти тихо йдуть", – пишуть у мережі.

Політолог Армен Гаспарян у своєму Twitter-акаунті зазначив, що "до звинувачення Путіна залишився останній крок".

twitter.com/Vityzeva

twitter.com/Vityzeva

Парне кажучи, я дуже не хотіла йти в коменти до новин про смерть Ісаєва. Тому що була майже впевнена, що саме це там і побачу. Переслані в личку скріни переконали, що передчуття мене знову не обманули.

На жаль ... pic.twitter.com/k83gv57Jht - Юлія Вітязево (@Vityzeva) November 16, 2019

До звинувачення в цьому самого Путіна залишився останній крок. І чекати його довго не доведеться pic.twitter.com/BNP5SMROyz - Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) November 16, 2019

Як писав OBOZREVATEL:

Микита Ісаєв помер у віці 41 року до прибуття медиків. Він жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України та підкреслював, що це вилилося в непоправні наслідки для країни-агресора.

Прессекретар Ісаєва Олександр Макаренко повідомив, що політик помер на зворотному шляху з робочої поїздки в Тамбов. За його словами, смерть не носить кримінальний характер.

Останній пост Ісаєв опублікував всього за 13 годин до смерті. Економіст писав, що їде з відрядження в Москву з "почуттям виконаного обов'язку". Ісаєв був задоволений поїздкою і говорив, що включить Тамбовську область у свій список найбільш "активних опозиційних груп".

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