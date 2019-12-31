"Захотілося скотитися з гірки": в Росії розкритикували "новорічну витівку" Медведєва

Напередодні Нового року на дачу прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в місті Пльос Івановської області завезли сніг.

Про це 30 грудня на сторінці в Instagram повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний. Він опублікував фото житла політика, сфотографованого з іншого берега річки Волги.

Як підкреслив опозиціонер, сніг на ділянку завезли за рахунок росіян.

Дмитро Медведєв Колаж

"У середній смузі Росії зі снігом сутужно. Тепло. Снігу немає в Москві. Снігу немає у всій Іванівській області. Снігу немає в Пльосі. А ось на дачі Дмитра Анатолійовича Медведєва в цьому самому Пльосі сніг є!" – обурився Навальний.

"Купили снігу, привезли й акуратно засипали гірськолижний схил і прилеглу до нього територію. Ну захотілося прем'єр-міністру Росії кілька разів скотитися з гірки, хіба нам складно зробити для нього маленьке новорічне диво? А оплатив це хто? Правильно – ви", – написав він.

Навальний додав, що саме цю дачу Медведєва показували у фільмі "Он вам не Димон".

"Царю сніг завезли на дачу... Холопи лютують, що не ділиться", – відреагував на новину офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у своєму Telegram-каналі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що всі питання щодо газу з Україною були врегульовані на умовах, які "влаштовують усі сторони".

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