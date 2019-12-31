"Захотілося скотитися з гірки": в Росії розкритикували "новорічну витівку" Медведєва

Напередодні Нового року на дачу прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в місті Пльос Івановської області завезли сніг.
Про це 30 грудня на сторінці в Instagram повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний. Він опублікував фото житла політика, сфотографованого з іншого берега річки Волги.
Як підкреслив опозиціонер, сніг на ділянку завезли за рахунок росіян.
Дмитро Медведєв
Колаж
"У середній смузі Росії зі снігом сутужно. Тепло. Снігу немає в Москві. Снігу немає у всій Іванівській області. Снігу немає в Пльосі. А ось на дачі Дмитра Анатолійовича Медведєва в цьому самому Пльосі сніг є!" – обурився Навальний.
"Купили снігу, привезли й акуратно засипали гірськолижний схил і прилеглу до нього територію. Ну захотілося прем'єр-міністру Росії кілька разів скотитися з гірки, хіба нам складно зробити для нього маленьке новорічне диво? А оплатив це хто? Правильно – ви", – написав він.
Навальний додав, що саме цю дачу Медведєва показували у фільмі "Он вам не Димон".
"Царю сніг завезли на дачу... Холопи лютують, що не ділиться", – відреагував на новину офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у своєму Telegram-каналі.
Це дача Дмитра Медведєва на Волзі, сфотографована з іншого берега річки. Але не поспішайте говорити: ну і чого? Ти ж нам детально показав її в "Він вам не Дімон". ⠀ Тут офігенна деталь. Сніг бачите? А на сусідніх ділянках сніг є? Ото ж бо й воно. ⠀ У середній смузі Росії зі снігом сутужно. Тепло. Снігу немає в Москві. Снігу немає у всій Іванівській області. Снігу немає в місті Плесі. А ось на дачі Дмитра Анатолійовича Медведєва в цьому самому Плесі, сніг є! ⠀ Купили снігу, привезли і акуратно засипали гірськолижний схил і прилеглу до нього територію. Ну захотілося прем'єр-міністру Росії пару раз скотитися з гірки, хіба нам складно зробити для нього маленьке новорічне диво? ⠀ А оплатив це хто? Правильно - ви. Так що, якщо у вас немає грошей, то тримайтеся від думки, що як мінімум однієї сім'ї в Росії ви подарували красиве свято і забезпечили прекрасне новорічний настрій.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що всі питання щодо газу з Україною були врегульовані на умовах, які "влаштовують усі сторони".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.