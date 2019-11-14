"Мамо, як страшно!" У мережі показали перші кадри зі стрільби в Благовіщенську

У мережі показали відео, зняте в перші хвилини після стрілянини в Амурському коледж будівництва та житлово-комунального господарства (Благовіщенськ, Росія).

Кадри коментує місцева жителька, якій і вдалося їх зняти. "Така, друзі, у нас тут обстановка. Мамо, як страшно! Зараз на носилках виносити дітей будуть, хто важкий", – каже вона. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Стрілянина в коледжі в Благовіщенську Скріншот з відео

Жінка, як видно, працює поруч з технікумом.

"У мене на роботі в магазині тут сховали дівчину, зовсім молоденьку вчительку, яку він викинув з кабінету, в якому він вперше вистрілив. Я в шоці! Охоронець пропустив його, просто пропустив", – кричить вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підмосковній Івантіївці підліток влаштував теракт у школі. Учень 9-А класу прийшов з травматичним пістолетом свого батька і петардами. Першій він вистрілив в голову вчительці інформатики.

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