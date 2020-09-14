Макрон заявив Путіну про докази отруєння Навального 'Новачком'

Президент Франції Еммануель Макрон заявив голові РФ Володимиру Путіну, що у нього є доказ того, що опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком".

Під час телефонної бесіди Макрон зазначив, що власний аналіз Франції показав, що Навальний був отруєний, передає пресслужба Кремля.

Також Макрон заявив Путіну, що РФ слід внести ясність в питанні проведення надійного розслідування щодо ситуації з Навальним. При цьому глава Кремля Путін відповів Макрону, що голослівні звинувачення у справі Навального недоречні.

Крім того, Путін сказав Макрону, що для з'ясування реальних обставин події з Навальним потрібна передача Німеччиною досліджуваних матеріалів у Росію.

"З метою з'ясування реальних обставин події потрібно передача німецькими фахівцями в Росію біоматеріалів, офіційного висновку за результатами взятих у Навального аналізів, а також налагодження спільної роботи з російськими лікарями", – наполягали в Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram