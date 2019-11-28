Макаревич і Ахеджакова звернулися з потужною вимогою до Путіна: повний текст

Музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова та багато інших звернулися до президента Росії Володимира Путіна із закликом не підписувати закон про визнання фізичних осіб іноземними агентами.

Звернення опубліковане на сайті громадського руху "За права людини". Його підписали учасники Конгресу інтелігенції, серед яких також письменники Дмитро Биков і Людмила Улицька, актор Андрій Смирнов, режисер Володимир Мірзоєв, вчений Михайло Гельфанд.

У зверненні закон назвали юридично абсурдним, адже підстави і наслідки його застосування не можуть бути передбачені, а оскаржити його застосування в суді майже неможливо. Також закон "обмежує права громадян отримувати і поширювати інформацію вільно і применшує гідність людини тавром іноземного агента".

Згідно з новим законом, фізичні особи, які беруть участь у створенні або розповсюдженні повідомлень засобів масової інформації, можуть бути визнані іноземними агентами. Раніше закон ухвалила Рада федерації і Держдума. Тепер його має схвалити Путін.

Макаревич звернувся до Путіна АиФ

Повний текст звернення:

"Феноменальный продукт законодательного творчества сенатора Клишаса моментально проскочил обе палаты Федерального собрания, и теперь отправляется на утверждение Президенту. В этом, наверное, мало смешного, но элемент провокации присутствует: Гаранту предлагают подписать очередной закон, не только юридически абсурдный, но и заведомо антиконституционный. Эксперт Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета в 2012-2019 гг., доктор юридических наук Илья Шаблинский взял на себя труд подробно проанализировать законопроект Клишаса.

Что же мы видим? Закон не просто написан так, что конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения закона к нему. Применение поручено Министерству Юстиции и Министерству иностранных дел. Закон посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно.

Закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников.

ч. 4 ст. 29 Конституции: Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Какие меры принуждения? Быть обязанным обозначать себя клеймом "иностранного агента". Быть "обязанным" регистрировать юридическое лицо. В противном случае – блокировка интернет-ресурсов.

Клеймо "иностранного агента" — это именно клеймо. Иностранный агент – устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков. Ч. 1 ст. 29 Конституции: Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Наконец, обязанность регистрировать юридическое лицо – абсурдна. Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав.

Президент не должен подписывать этот закон.

Подписи участников Конгресса Интеллигенции:

Лев Пономарев, правозащитник

Светлана Ганнушкина, правозащитник

Валерий Борщев, правозащитник

Правозащитный совет Санкт-Петербурга, секретарь Наталья Евдокимова

Андрей Макаревич, музыкант

Дмитрий Быков, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Николай Сванидзе, журналист

Ирина Прохорова, издатель

Леонид Гозман, политик

Борис Альтшулер, правозащитник

Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ

Андрей Смирнов, актер, кинорежиссер

Сергей Стратановский, писатель

Виктор Шендерович, писатель, публицист

Гарри Бардин, мультипликатор

Леонид Никитинский, журналист, писатель

Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино

Зоя Светова, журналист, правозащитник

Лев Шлосберг, политик

Михаил Шнейдер, политик

Андрей Збарский, редактор

Алексей Паперный, поэт, музыкант

Николай Подсокорский, публицист

Юрий Богомолов, киновед, кинокритик

Лев Прыгунов, актер театра и кино

Лев Гудков, социолог, директор аналитического центра Юрия Левады

Людмила Альперн, правозащитник

Виталий Диксон, литератор

Амина Гасанова, переводчик

Татьяна Янкевич-Боннэр, правозащитник

Алина Витухновская, писатель

Татьяна Котляр, правозащитник

Михаил Гельфанд, ученый, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН

Татьяна Дорутина, правозащитник

Валерий Отставных, режиссер, актер

Татьяна Бонч-Осмоловская, переводчик, литературный критик

Алексей Васильев профессор НИУ ВШЭ

Марина Бородицкая, писатель

Юрий Нестеров, правозащитник

Виктор Юкечев, директор Института развития прессы

Наталья Мавлевич, переводчик

Михаил Лавренов, писатель

Ирина Глушкова, историк, филолог, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН

Сергей Митрофанов, журналист, публицист

Александр Комеч, доктор физико-математических наук, профессор РАН

Елена Мариничева, переводчик.

Егдже Вельняйев, музыкант, литератор

Анатолий Долгоносов, доктор химических наук ГЕОХИ РАН

Ирина Танунина, драматург

Наум Ним, писатель, журналист

Валерия Приходкина, правозащитник

Вера Шабельникова, журналист

Адам Гликман, физик, геофизик

Ашраф Фаттахов, юрист

Мария Надъярных, кандидат филологических наук ИМЛИ РАН

Елена Баевская, переводчик

Дмитриев Сергей, к.и.н., с.н.с. Отдела Китая Института Востоковедения РАН, доцент УНЦ "Философия Востока"

Анатолий Вершик ,математик.

Михаил Минц, кандидат исторических наук старший научный сотрудник ИНИОН РАН".

На дане звернення в Росії відреагували дуже бурхливо. Користувачі в мережі вибухнули образами на адресу Макаревича і Ахеджакової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ахеджакова, яка є затятою противницею політики Путіна щодо України, розповіла, що війна Росії та України стала для неї несподіванкою, як і війна із Грузією.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.