"Людина з нізвідки": в Росії розкрили нові деталі про "крота" Трампа

Дипломат Олег Смоленков, якого називають шпигуном США в Кремлі, є "людиною з нізвідки", що може свідчити про його причетність до секретних служб.

Про це на сторінці у Facebook повідомив співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН, колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе, додавши, що РФ – країна "більш аморальна, ніж СРСР", що позначається і на її держслужбовцях.

"Олег Борисович Смоленков – фігура трохи загадкова. Народився в 1969 році в Москві, де навчався, невідомо. Чим займався після закінчення інституту (імовірно, в 1991-1993 роках) – теж.

Такі прогалини в біографії людини нерідко вказують на його приналежність до однієї організації, за висловом Войновича, не так військової, скільки войовничої", – написав екс-заступник міністра.

Ілюстрація kasparov.ru

Він також звернув увагу на те, що в 1999 році Смоленков був прийнятий на роботу в Валютно-фінансовий департамент МЗС РФ, у 2000-2001 роках числився за Управлінням справами МЗС РФ, а незабаром – за Департаментом кадрів МЗС РФ.

"На звичайний шлях молодого дипломата зовсім не схоже. Швидше на стажування закордонного працівника, скажімо так, не зовсім зрозумілого профілю", – підкреслив Кунадзе.

Орієнтовно в 2003 році Смоленков виїхав у тривале відрядження в США на посаді 2-го секретаря Посольства Росії, ставши помічником посла Юрія Ушакова. Як припустив Кунадзе, саме тоді росіянина завербували.

Через деякий час він фактично став помічником помічника глави РФ Володимира Путіна.

"До найяснішого тіла президента доступу Смоленков не мав. Зате доступ до службових документів, що готувалися для президента, і до накладених на них найвищих резолюцій у нього, як видно, був", – зазначив Кунадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в 2017 році США таємно вивезли з Росії цінного агента, який працював в уряді країни. Рішення нібито було ухвалено в тому числі через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився c секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

У США повідомили, що шпигун мав доступ до Путіна.

Стало відомо, що Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

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