"Люди ох...и від страху!" У Росії літак потрапив у дивну НП

Літак авіакомпанії "Росія" в аеропорту Шереметьєво (РФ) спочатку "замінували", а потім він зламався. 30 осіб влаштували паніку й вирішили не летіти на "проклятому" рейсі.

Про це повідомив Life shot у своєму Telegram-каналі. Спочатку пасажирів рейсу "Москва – Хабаровськ" вивели з салону через анонімний дзвінок. Борт перевіряли 5 годин (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім людей знову пустили, але вилетіти теж не вийшло.

Літак Скріншот

"Світло почало мигати, моторошно смерділо електродротами. Двигун "глохнув". І коли він (Пілот. – Ред.) спробував злетіти, люди вже просто ох...и від страху", – розповіла одна з пасажирок і додала, що декілька десятків людей покинули борт.

Як написало видання, поломка в літаку справді була – не працювала допоміжна силова установка.

"Це коли на землі лайнер не може запустити двигун, і тому використовується технологія повітряного запуску. Тому й світло блимало, й двигун "глохнув", – пояснив журналіст.

Через 8 годин літак все ж злетів. Ті, хто відмовилися летіти, збираються подавати на авіакомпанію до суду: гроші за квитки їм не планують повертати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У московському аеропорту Шереметьєво трапилася НП: 178 пасажирів рейсу "Москва – Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

Пізніше в Росії літак авіакомпанії Utair, який летів із Самари в Сургут, здійснив вимушену посадку в Єкатеринбурзі. Виліт у Сургут був затриманий.

В аеропорту Самари здійснив екстрену посадку Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Азимут". Літак летів за маршрутом "Краснодар – Тюмень". На борту лайнера було 95 пасажирів.

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