Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Люди ох...и від страху!" У Росії літак потрапив у дивну НП

3.4т Читати матеріал російською

Літак авіакомпанії "Росія" в аеропорту Шереметьєво (РФ) спочатку "замінували", а потім він зламався. 30 осіб влаштували паніку й вирішили не летіти на "проклятому" рейсі.

Про це повідомив Life shot у своєму Telegram-каналі. Спочатку пасажирів рейсу "Москва – Хабаровськ" вивели з салону через анонімний дзвінок. Борт перевіряли 5 годин (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім людей знову пустили, але вилетіти теж не вийшло.

Літак

Літак

Скріншот

"Світло почало мигати, моторошно смерділо електродротами. Двигун "глохнув". І коли він (Пілот. – Ред.) спробував злетіти, люди вже просто ох...и від страху", – розповіла одна з пасажирок і додала, що декілька десятків людей покинули борт.

Новини
У Підмосков'ї розбився літак, є загиблі: фото і відео з місця авіакатастрофи

Як написало видання, поломка в літаку справді була – не працювала допоміжна силова установка.

"Це коли на землі лайнер не може запустити двигун, і тому використовується технологія повітряного запуску. Тому й світло блимало, й двигун "глохнув", – пояснив журналіст.

Через 8 годин літак все ж злетів. Ті, хто відмовилися летіти, збираються подавати на авіакомпанію до суду: гроші за квитки їм не планують повертати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Шереметьєво літак
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
2
6
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
д ол бое6ы
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ааааааа на видио никак ни
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Всё у клятых москалей через дупу. На Украине такого быть не может никогда,так как самолетов нема. Последние два свидомых литака сбили в Ливии ахенты Кремля. Геперлуп -майбутне незалежной краины!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
2 з 4 відповідей | показати всі
Макарский Александр
Макарский Александр
Вакула Кузнец, надо же, 100 литакив везут нерабов-заробитчан мыть евроунитазы. Это круто. Я рад за вас
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
Макарский Александр, баран это не 737бройлер.ряд посреди это круто .может это версия для кастрюль
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel