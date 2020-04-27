Украинцам, как, наверное, никому другому, известно умение жителей страны агрессора называть свои самые грязные и подлые дела какими-то пафосными терминами. Так вторжение в Крым они назвали "возвратом" своих территорий, хотя когда начнется распад Московии, то это тоже будет возврат. Они пожнут ровно то, что сеяли. Вторжение на Донбасс они назвали борьбой с фашизмом. Тут они вообще исполнили концептуальную тупость, поскольку имели в виду нацизм и просто не понимают разницы между этими терминами, но нацизм как раз демонстрировали сами.

В Афганистан и Сирию они вперлись с каким-то "интернациональным долгом", в Ливии – тоже что-то выдумали. И что характерно, они постоянно всех освобождают. Финнов пытались освободить в 1939, как и поляков, кстати. Потом освобождали Балтию. В Чечне они устанавливали конституционный строй и тоже – освобождали от террористов.

И так – чего не возьмись. Все вывернуто наизнанку, перекручено и переврано. Сейчас это перешло в какую-то терминальную стадию, когда они одновременно рассказывают об импортозамещении и о том, что они просят Запад ввести уже все санкции (Путин лично это говорил) и тут же рассуждают о том, что с них надо срочно снимать санкции. Тут как раз все понятно. Ответ на такой дуализм дает вид их герба с животным с двумя головами. Оно специально так задумано, чтобы одна голова кричала "нам пофиг ваши санкции", а другая "снимите с нас их, а то они нам без вазелина уже натерли все".

Но вот есть один пример, который стоит особняком и является иконой или скрепой россиян. Когда они заводят песни о своем величии, обязательно вспомнят о том, что они первыми в истории человечества запустил в космос искусственный объект. Подлость именно этой ситуации заключается в том, что это было не научное мероприятие, а сугубо военное.

На самом деле, тот самый спутник, пикающий на орбите Земли был ни чем иным, как массо-габаритным макетом ядерного устройства и совок показал Штатам в действии межконтинентальную ракету, способную забросить через океан атомную боеголовку. Собственно говоря, никакого иного назначения у пуска ракеты 7 октября 1957 года – не было в принципе.

То есть, речь шла не о том, чтобы вывести какую-то полезную нагрузку в космос, а именно боеголовку, чтобы показать ее способность долететь в любую точку земного шара. Но именно эта цель пуска никогда не афишировалась, а вместо того было сказано, что совок впервые вывел искусственный объект в космос. Понятно, что публика, не знающая истинных целей мероприятия, ликовала. Надо же, обогнали американцев и стали первооткрывателями космоса. Но так ли это на самом деле?

Оказывается, что за 15 лет до этого события, а именно 3 октября 1942 года, с базы в Пенемюнде стартовала ракета V-2 и достигла высоты 176 километров. Напомним, по современным понятиям, граница космоса начинается на высоте в 100 км на которой проходит "Линия Кармана". Собственно говоря, немцам не нужно было никому и ничего демонстрировать.

Они проводили испытания своей техники на предмет ее возможностей в условиях вакуума и невесомости. У них не было ядерной боеголовки, имитацию которой надо было продемонстрировать противнику в космосе. То есть, облетать Землю просто не было смысла и такой задачи тогда просто не ставилось.

Более того, 20 июня 1944 года, ракета MW 18014 побила рекорд своей предшественницы, поднявшись на высоту в 189 километров или на высоту орбитального полета первых пилотируемых кораблей. Немцам не было смысла об этом трубить, поскольку это были закрытые, военные испытания и они даже не думали сделать из этого предмет гордости или чего-то подобного. Ну и чтобы получить какое-то представление о том, что еще делалось на этом полигоне, то стоит вспомнить названия ракет, которые испытывались параллельно: Wasserfall, Schmetterling, Rheintochter, Taifun и Enzian.

А потом совковые и американские войска захватили испытательный центр Пенемюнде и производственные мощности, вместе со специалистами, а потом – 13 лет выходили на тот уровень технологий, на котором немцы были уже давно. Поэтому, когда кто-то из московитов станет рассказывать о первом спутнике, просто вспомните тех, кто действительно был первопроходцем космоса.

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