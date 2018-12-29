Как и ожидалось, переговоры в Москве закончились полным успехом как для Путина, так и для Лукашенко. В общем, это был второй и окончательный тур торгов, где Лукашенко выставил на продажу Беларусь, а Путин – купил себе Беларусь. Похоже на то, что переговоры действительно шли не очень легко потому, что продавец ломил цену, а покупатель еле себя сдерживал от того, чтобы не взять себе товар даром. Собственно говоря, к чему все идет было ясно пару недель назад, когда из-под Питера к белорусской границе потянулись эшелоны бронетехники. Лукашенко не совсем же тупой и помнит, чем эти вещи вылились для Грузии, а потом и для Украины. А потом был знаменитый спич "Летаргического Димона", в котором он анонсировал присоединение Беларуси.

Тогда Лукашенко заявил о том, что он не поступится суверенитетом страны, даже если для этого придется защищать его с оружием в руках. А если к этому прибавить его более ранние заявления о том, что он готов сам с автоматом защищать страну или раздать оружие населению, для защиты от внешней угрозы, то вырисовывается картина агрессивного маркетинга. Лукашенко подавал сигналы Путину о том, что надо его уважить, накормить, напоить, положить в карман, а потом уже ставить Беларусь в удобную позицию местоимения.

Похоже на то, что в первый свой визит к Путину, Лукашенко выдвинул непомерные требования, чем разозлил старика и быстро смылся в Минск, пока не распечатали новую упаковку "Новичка" или чего там еще. А дома он собрал "пархозактив", как это называли дальше и пояснил, что дальше – два пути, или переходить на военные рельсы, или договариваться об условиях сдачи. Наверняка, на этом совещании присутствовали военные, которые доложили коллегам о том, чего и сколько Путин уже стянул к границам и что уже стоит внутри, чтобы всем было понятно, как будет выглядеть силовое противостояние.

Возможно, там пояснили даже количественные характеристики такого варианта – количество жертв и сколько дней Москве понадобится для окончания силового варианта. Думаю, это подействовало как надо и желающих уподобиться нашей старушке-эльфийке (ни один танк не выйдет), оказалось абсолютное большинство. Тем более, на улицу не вышел ни один гражданин страны, который хотел бы отстоять ее от поглощения.

Путин и Лукашенко

В итоге, Лукашенко получил меньше, чем рассчитывал, а Путин – больше, чем хотел, тем не менее, сделка закрыта и товар продан. Из репортажа по БТ понятно, что Лукашенко сделал все, что нужно Москве и сказал, что все оговорено, утверждено и подписано и теперь имеется пятилетний план синхронизации правового экономического, военного и политического пространства РФ и Белоруссии. То есть, утвержден план поэтапной колонизации страны, без потрясений и бряцания оружием. Все будет происходить "по согласию".

По этому поводу, достаточно показательным является небольшой спич Лукашенко, когда он с Путиным вышли к журналистам после подписания аншлюса. Он пошутил о том, что все эти переговоры и обсуждения уже привели к тому, что они с Путиным уже надоели друг другу и когда воцарилась гробовая тишина и кто-то выронил микрофон, Лукашенко вдруг понял, что упаковку "Новичка" далеко не спрятали и перевел все в шутку:

"Я пошутил. Конечно, мы никогда не надоедим друг другу и надоедать не сможем. Есть вопросы, которые нам надо обсуждать, это наша работа. Мы поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире, и никуда от этого не уйти и не деться".

Вот так, с шутками и прибаутками, Лукашенко наконец продал Беларусь, к чему он готовился долгие годы и изображал из себя бойца, который не поступится ни сантиметром земли своей страны. Хотя, о сантиметрах роль не шла. Страна продана оптом и по оптовой же цене.

Напомню, Овощ хотел провернуть это же мероприятие, но в Украине оказался Народ, который уже превратился в Нацию. А в Белоруссии оказалось то, что оказалось. Они даже не заметят особых перемен. Это случится чуть позже, когда аншлюс уже будет закончен и им укажут их место, как это было сделано в Крыму.

Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.