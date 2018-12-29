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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Лукашенко выставил на продажу Беларусь

4.6тЧитати матеріал російською

Как и ожидалось, переговоры в Москве закончились полным успехом как для Путина, так и для Лукашенко. В общем, это был второй и окончательный тур торгов, где Лукашенко выставил на продажу Беларусь, а Путин – купил себе Беларусь. Похоже на то, что переговоры действительно шли не очень легко потому, что продавец ломил цену, а покупатель еле себя сдерживал от того, чтобы не взять себе товар даром. Собственно говоря, к чему все идет было ясно пару недель назад, когда из-под Питера к белорусской границе потянулись эшелоны бронетехники. Лукашенко не совсем же тупой и помнит, чем эти вещи вылились для Грузии, а потом и для Украины. А потом был знаменитый спич "Летаргического Димона", в котором он анонсировал присоединение Беларуси.

Тогда Лукашенко заявил о том, что он не поступится суверенитетом страны, даже если для этого придется защищать его с оружием в руках. А если к этому прибавить его более ранние заявления о том, что он готов сам с автоматом защищать страну или раздать оружие населению, для защиты от внешней угрозы, то вырисовывается картина агрессивного маркетинга. Лукашенко подавал сигналы Путину о том, что надо его уважить, накормить, напоить, положить в карман, а потом уже ставить Беларусь в удобную позицию местоимения.

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Похоже на то, что в первый свой визит к Путину, Лукашенко выдвинул непомерные требования, чем разозлил старика и быстро смылся в Минск, пока не распечатали новую упаковку "Новичка" или чего там еще. А дома он собрал "пархозактив", как это называли дальше и пояснил, что дальше – два пути, или переходить на военные рельсы, или договариваться об условиях сдачи. Наверняка, на этом совещании присутствовали военные, которые доложили коллегам о том, чего и сколько Путин уже стянул к границам и что уже стоит внутри, чтобы всем было понятно, как будет выглядеть силовое противостояние.

Возможно, там пояснили даже количественные характеристики такого варианта – количество жертв и сколько дней Москве понадобится для окончания силового варианта. Думаю, это подействовало как надо и желающих уподобиться нашей старушке-эльфийке (ни один танк не выйдет), оказалось абсолютное большинство. Тем более, на улицу не вышел ни один гражданин страны, который хотел бы отстоять ее от поглощения.

Лукашенко выставил на продажу Беларусь

Путин и Лукашенко

В итоге, Лукашенко получил меньше, чем рассчитывал, а Путин – больше, чем хотел, тем не менее, сделка закрыта и товар продан. Из репортажа по БТ понятно, что Лукашенко сделал все, что нужно Москве и сказал, что все оговорено, утверждено и подписано и теперь имеется пятилетний план синхронизации правового экономического, военного и политического пространства РФ и Белоруссии. То есть, утвержден план поэтапной колонизации страны, без потрясений и бряцания оружием. Все будет происходить "по согласию".

По этому поводу, достаточно показательным является небольшой спич Лукашенко, когда он с Путиным вышли к журналистам после подписания аншлюса. Он пошутил о том, что все эти переговоры и обсуждения уже привели к тому, что они с Путиным уже надоели друг другу и когда воцарилась гробовая тишина и кто-то выронил микрофон, Лукашенко вдруг понял, что упаковку "Новичка" далеко не спрятали и перевел все в шутку:

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Я в страшном сне не представляю , что это могло произойти с Беларусью

"Я пошутил. Конечно, мы никогда не надоедим друг другу и надоедать не сможем. Есть вопросы, которые нам надо обсуждать, это наша работа. Мы поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире, и никуда от этого не уйти и не деться".

Вот так, с шутками и прибаутками, Лукашенко наконец продал Беларусь, к чему он готовился долгие годы и изображал из себя бойца, который не поступится ни сантиметром земли своей страны. Хотя, о сантиметрах роль не шла. Страна продана оптом и по оптовой же цене.

Напомню, Овощ хотел провернуть это же мероприятие, но в Украине оказался Народ, который уже превратился в Нацию. А в Белоруссии оказалось то, что оказалось. Они даже не заметят особых перемен. Это случится чуть позже, когда аншлюс уже будет закончен и им укажут их место, как это было сделано в Крыму.

Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
РосіяНовини РосіїБілорусь
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
дак Украина уже давно продана с потрохами..
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Suxodrotti Kutakos, принимай вафли чеченские.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Помнится,как Александр Григорьевич рассказывал,как нужно свою страну защищать с оружием в руках.Очень поучительно.А теперь вопрос: Почему у белорусов нет своих Богдана Хмельницкого,Ивана Мазепы,Симона Петлюры,Нестора Махно,Степана Бандеры,Романа Шухевича и т.д.?
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Chesny Victor
Chesny Victor
Это научно-познавательная статья для тех, кто по ночам дрочит на белорусское "благосостояние".
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