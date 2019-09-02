Літаки "Аерофлоту", рахунки і майно: чим РФ заплатить за відмову звільняти українських моряків

6 вересня Гаазький міжнародний суд почне вводити санкції проти Росії за невиконання його рішення щодо українських моряків.

Санкції, зокрема, передбачають заборону входу російських судів в порти інших держав, арешт рахунків, рухомого і нерухомого майна РФ. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов.

У контексті питання обміну полоненими він підкреслив: Україна не повинна включати в списки полонених моряків, оскільки їх звільнення має відбутися без жодних умов. "Обмін моряків в такому форматі – це порушення процедури Гаазького міжнародного кримінального суду", – заявив Жданов.

Полонені українські моряки https://politeka.net

"Я, звісно, вітаю повернення наших хлопців, але тут ми програємо по всіх фронтах, коли погоджуємося на такий формат обміну. Ми втратимо можливість звернення до Міжнародного кримінального суду. Так, на жаль, морякам доведеться залишатися в полоні, але треба показати, що Росія порушує міжнародне право", – сказав експерт.

У той же час він нагадав про те, що санкції щодо Росії розпочнуться "автоматично", "цю процедуру вже почав суд".

"Це дуже серйозні санкції. Перше, що буде заборонено – це вхід морських суден Росії в іноземні порти тих держав, які підпадають під юрисдикцію Гаазького суду. Розпочнеться арешт майна, причому, як рухомого, так і нерухомого. Літаки "Аерофлоту", російські кораблі, які будуть перебувати в портах або на рейдах, будівлі – нерухоме майно, що належить РФ на території країн, що підпадають під юрисдикцію цього суду. Потім будуть заарештовувати російські рахунки за кордоном. Доти, доки Росія не виконає рішення суду. Такі правила", – пояснив він.

У той же час, якщо полонених моряків просто обміняють, "суд не буде проводити цю процедуру, але тоді у суду будуть питання до України в плані юрисдикції", – зауважив експерт.

За його оцінками, незважаючи на наближення санкцій, Росія не звільнить моряків. "Це може бути, але навряд чи. Путін не вміє зупинятися, а тим більше робити крок назад. Він обіцяв, що моряки повинні бути засуджені. Сьогодні вироку російського суду немає. Він не пояснить своїй громадськості, чому він їх відпустив, в обмін на кого чи на що", – сказав Жданов.

Як писав OBOZREVATEL, 30 серпня в мережі розгорівся ажіотаж навколо великого обміну полоненими між Росією і Україною, який нібито повинен був відбутися. У київському аеропорту "Жуляни" зібралася преса і родичі полонених, в тому числі полонених моряків. Проте, обміну не відбулося.

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