Лікарі заразилися радіацією? З'явилися скандальні подробиці про вибух під Сєвєродвінськом

Персоналу Архангельської обласної лікарні, що в Росії, заборонили розголошувати інформацію про можливе зараження лікарів клініки, які обстежували пацієнтів, що постраждали від вибуху ракетного двигуна на військовому полігоні під Сєвєродвінськом.

Про це виданню Newsader розповіли в приймальні головного лікаря клініки, пояснивши, що вказівка про засекречування відомостей виходить від керівництва лікарні.

"У нас доручення головного лікаря: інформації жодної не видавати", – відповіла представник клініки.

Нагадаємо, що вибух на полігоні трапився 8 серпня. Загинули двоє людей, ще шість постраждали. За офіційною інформацією російської сторони, вибух на полігоні стався під час випробування рідинного реактивного двигуна. Згідно з даними "Росгідромету", радіаційний фон у Сєвєродвінську протягом декількох годин після вибуху ядерного пристрою перевищував норму у 4-16 разів.

Вибух під Сєвєродвінськом ТСН

Через 5 днів після події, 13 серпня, президент США Дональд Трамп, посилаючись на дані американських розвідслужб, заявив, що вибух трапився під час випробувань новітньої російської крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою SSC-X-9 Skyfall. У Росії її називають 9М730 "Буревісник".

11 серпня Newsader, з посиланням на анонімне джерело, розповідав, що працівники санітарної авіації, які брали участь у транспортуванні потерпілих із Сєвєродвінська, не були обізнані з небезпекою радіаційного зараження. Військові також нічого не розповідали персоналу архангельській лікарні.

Новини Радіація із Росії зачепила Крим і Донбас

"Через це лікарі не провели протирадіаційне знезараження, іменоване "дезактивацією", і проводили процедури без належних засобів захисту від опромінення. Нейрохірурги, травматологи і реаніматологи обласної лікарні були викликані в Федеральну службу безпеки, де їх змусили підписати документ про нерозголошення відомостей про інцидент. Ніхто не говорив персоналу, що пацієнти радіоактивні", – йшлося в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські радіонуклідні станції в Якутії і на Чукотці, що входять у міжнародну систему моніторингу ядерних випробувань, відновили передачу даних про радіаційний фон.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.