Лікарі попередньо назвали речовину, яка отруїла організм Навального

Медики лікарні №1 Омська, в яку госпіталізували російського опозиціонера Олексія Навального, дійшли попереднього висновку, що він отруївся нейролептиками.

Про це повідомив Telegram-канал "112". Для початку консиліум фахівців відкинув крововилив у мозок, пухлину, а також гематоми внаслідок механічних травм голови.

Такі висновки зроблено за результатами КТ і МРТ головного мозку.

Лікарі також відкинули ознаки судомних проявів, серед яких – епілепсія. В результаті медики дійшли висновку, згідно з яким непритомність, підвищене слиновиділення, потреба в ШВЛ, а також відсутність підвищення внутрішньоклітинних ферментів у крові свідчать про токсичний вплив переважно синаптичного рівня.

Пояснюється, що лікарі мають на увазі отруєння, внаслідок якого отрута порушує синоптичне передання нервового імпульсу. Зазвичай такий ефект роблять нейролептики.

Медики мають намір узяти на аналіз спинномозкову рідину. У ній можна буде знайти токсини або продукти їх розкладання.

Фахівчиня, яка лікує Навального, Анастасія Васильєва розповіла журналістам російського видання Медуза, що у нього хороші аналізи крові, але не проводиться детоксикаційна терапія.

При цьому збільшена печінка і підвищений показник за одним із печінкових ферментів.

Попередньо Навального отруїли нейролептиками (Telegram-канал 112)

На тлі впливу токсичної речовини у Олексія Навального розвинувся набряк мозку. Про це повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на власні джерела.

У Олексія Навального розвинувся набряк мозку (Telegram-канал Baza)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головного російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти, додавши токсини в чай. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому.

Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленим психодислептиком.

У мережі з'явилося відео з літака з ймовірно отруєним Навальним.

Стало відомо, що перед можливим отруєнням за Навальним було встановлено стеження.

У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби Навального й дочекатися результатів аналізів.

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