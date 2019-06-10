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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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У российских силовиков даже и не думали о такой поддержке

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Попытка жестокой расправы с Голуновым – это не новое слово в российских политических практиках, а наоборот, абсолютно стандартное действие обиженного начальства. Арест Ивана, подбрасывание наркотиков, недопуск адвоката на фоне избиения и все прочие прелести произошли не только потому, что он наступил на хвост большим людям, но и потому, что по всей стране от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Махач-Калы это десятки и сотни раз происходило с журналистами, с политическими активистами, с историками – с кем угодно.

Иван Голунов

Иван Голунов

Ведомости

Собственно, это и в "Левиафане" показано. Просто, когда это не в Москве, а в Тьмутараканске, не с известным человеком, а с тем, кого никто не знает, это проходит вполне успешно и, главное, тихо. Начальство у нас с каждым годом глупее – отрицательный отбор – вот оно и не поняло, что в Москве, да еще с Голуновым, да еще во время Петербургского форума это не проскочит.

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Не ждали ни столь массовой кампании в поддержку, без которой, конечно, все было бы иначе, ни очевидного гнева верхних бояр, которым испортили ритуальные танцы с буржуинами.

А так, это не эксцесс, увы. Это и есть наша страна.

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Автор
Леонід ГозманЛеонід Гозман
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїФСБ
Джерело
Джерело:Facebook Леонида Гозмана
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Это и есть наша страна..." - и именно ПОЭТОМУ нормальные люди от неё бегут, как черт от ладана.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну Гозмана же пока не брали с анашой на кармане, бегает себе бодренько да гадит на своих сограждан. А этого дурика с наркотой взяли и никакой ПМЭФ-2019 ему не поможет, если виновен. Пока под домашним арестом, да и наркотиков в нем не нашли. Ну может сам и не употреблял, а барыжил или курьером подрабатывал, должок отрабатывал. Разберутся.
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