Ледарі і ідіоти: топ-чиновник Росії обізвав жителів СРСР

Глава російської компанії "Роснано" Анатолій Чубайс назвав жителів Радянського Союзу ледарями і ідіотами.

Як пише РИА "Новости", таку заяву він зробив в документом фільмі Олексія Пивоварова "Загибель імперії". За словами Чубайса, все життя в СРСР було побудовано на брехні, і це розуміли всі, крім "декількох тисяч ідіотів".

"Нехай працює залізна пила, не для роботи мене мама народила", – описав Чубайс своє бачення на ставлення радянських людей до праці.

Анатолій Чубайс

На думку Чубайса, все почалося з селянства. "Знаю там, в Ленінграді, в автобусі два хлопця: "Як справи?" – "Та нічого, працюю, 140 рублів отримую". – "Ну і дурень! Я 110 отримую, і робити нічого не треба".

Це клас! Це суть радянської людини, це суть радянської влади. Працює ідіот", – вважає Чубайс.

Він підкреслив, що звинувачує в ситуації, що склалася керівництво СРСР. "У моєму житті нічого гидкішого, ніж пізня радянська влада, не траплялося", – заявив глава "Роснано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, філософ Ігор Чубайс, старший брат глави "Роснано" Анатолія Чубайса в прямому ефірі крикнув "Слава Україні!" і звинуватив Росію в війні на Донбасі.

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