У Росії заговорили про розрив відносин із Євросоюзом, але потім передумали

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Новини Росії
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У Росії заговорили про розрив відносин із Євросоюзом, але потім передумали

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом у разі накладання нових санкцій. Однак пізніше прессекретар президента Дмитро Пєсков сказав, що слова міністра спотворили.

Свою заяву міністр закордонних справ Росії зробив в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live". Відповідаючи на питання про можливий розрив відносин із ЄС, російський дипломат відповів: "Виходимо з того, що ми готові".

Також Лавров порівняв розрив відносин із європейськими країнами з війною.

"У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось сферах накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, зокрема в найбільш чутливих галузях. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни", – говорив він.

МЗС РФ підтвердив слова глави відомства Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом: "Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС".

Однак пізніше Пєсков заявив, що сенс заяв Лаврова про готовність до розриву відносин з ЄС у разі нових санкцій був спотворений. На його думку, "велика помилка" полягала в тому, що слова міністра подавалися без контексту.

"Сенс якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом, але якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді – так, ми будемо готові", – говорив Пєсков.

Також він додав, що Москва не виключає розриву відносин із ЄС.

"Звичайно, якщо ми зіткнемося з вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то, звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків", – резюмував Пєсков.

Додамо, що в Євросоюзі взяли до відома заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС.

Нагадаємо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив Європарламенту, що може ініціювати нові санкції проти Росії.

Додамо, що в останні кілька тижнів нові санкції проти Росії обговорюються у зв'язку з:

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви західних політиків щодо затримання опозиціонера Олексія Навального спробою відвернути увагу від "глибокої кризи" у своїх країнах.

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