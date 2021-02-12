У Росії заговорили про розрив відносин із Євросоюзом, але потім передумали

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом у разі накладання нових санкцій. Однак пізніше прессекретар президента Дмитро Пєсков сказав, що слова міністра спотворили.

Свою заяву міністр закордонних справ Росії зробив в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live". Відповідаючи на питання про можливий розрив відносин із ЄС, російський дипломат відповів: "Виходимо з того, що ми готові".

Також Лавров порівняв розрив відносин із європейськими країнами з війною.

"У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось сферах накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, зокрема в найбільш чутливих галузях. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни", – говорив він.

МЗС РФ підтвердив слова глави відомства Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом: "Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС".

Однак пізніше Пєсков заявив, що сенс заяв Лаврова про готовність до розриву відносин з ЄС у разі нових санкцій був спотворений. На його думку, "велика помилка" полягала в тому, що слова міністра подавалися без контексту.

"Сенс якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом, але якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді – так, ми будемо готові", – говорив Пєсков.

Також він додав, що Москва не виключає розриву відносин із ЄС.

"Звичайно, якщо ми зіткнемося з вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то, звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків", – резюмував Пєсков.

Додамо, що в Євросоюзі взяли до відома заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС.

Нагадаємо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив Європарламенту, що може ініціювати нові санкції проти Росії.

Додамо, що в останні кілька тижнів нові санкції проти Росії обговорюються у зв'язку з:

арештом опозиційного політика Олексія Навального (до цього його спробували отруїти);

розгоном мирних мітингувальників, які виходили на вулиці з вимогою розслідувати можливу корупцію президента РФ Володимира Путіна після фільму про нібито його палац.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви західних політиків щодо затримання опозиціонера Олексія Навального спробою відвернути увагу від "глибокої кризи" у своїх країнах.