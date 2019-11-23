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23 листопада • оновлено в 15:44
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Інакше миру не буде: Росія висунула нахабний ультиматум Японії

6.7т
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Японія повинна визнати суверенітет Росії на Курильських островах відповідно до угод 1956 року.

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн G20 у Японії, передає "Дождь".

При цьому генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде суги сказав, що Токіо продовжить переговори з Москвою про мирний договір, керуючись ключовим принципом: спочатку "рішення територіальної проблеми", потім – укладення мирного договору.

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Лавров зазначив, що президент Росії і прем'єр-міністр Японії домовилися діяти на основі декларації 1956 року. У документі описана інша послідовність.

"Спочатку ми визнаємо територіальну цілісність і суверенітет Росії над усіма нашими землями, включаючи і ці території, визнаємо тим самим підсумки Другої світової війни, а потім, можливо, буде обговорюватися все інше", – сказав Лавров.

За його словами Лаврова, військово-політичний союз США і Японії створює перешкоди для укладення мирного договору.

Ілюстрація. Курили

Ілюстрація. Курили

Правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Курильські острови
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Абэ обещал харакирий сделать,если острова не вернет.Ждем.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
С ка-ца-па-ми подписывай - не подписывай - один болт. Они все равно договоры не соблюдают. Им хоть договор о нерушимости границ, хоть Будапештский меморандум - на все на#рать. Правильно Суги сказал: "Утром деньги, вечером стулья". В пословицах, собранных В. И. Далем для словарной статьи, мос-каль оказывается человеком совершенно невыносимым: « – Кто идет? – Чёрт! – Ладно, абы не москаль», "И черти были рады, когда нашли способ выгнать мос-каля из ада", «…когда чёрт да мос-каль украдут что-нибудь – то поминай как и звали». «От чёрта открестишься, от москаля дубиной не отмашешься», – говорит украинская пословица.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а где ультиматум?
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