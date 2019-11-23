Інакше миру не буде: Росія висунула нахабний ультиматум Японії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Японія повинна визнати суверенітет Росії на Курильських островах відповідно до угод 1956 року.

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн G20 у Японії, передає "Дождь".

При цьому генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде суги сказав, що Токіо продовжить переговори з Москвою про мирний договір, керуючись ключовим принципом: спочатку "рішення територіальної проблеми", потім – укладення мирного договору.

Лавров зазначив, що президент Росії і прем'єр-міністр Японії домовилися діяти на основі декларації 1956 року. У документі описана інша послідовність.

"Спочатку ми визнаємо територіальну цілісність і суверенітет Росії над усіма нашими землями, включаючи і ці території, визнаємо тим самим підсумки Другої світової війни, а потім, можливо, буде обговорюватися все інше", – сказав Лавров.

За його словами Лаврова, військово-політичний союз США і Японії створює перешкоди для укладення мирного договору.

Ілюстрація. Курили Правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія незабаром заявила, що згодна віддати Японії два південних Курильських острови за умови, що в Токіо визнають підсумки Другої світової війни й укладуть із Москвою мирний договір.

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