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11 січня • оновлено в 23:05
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Вживала наркотики? У Москві з вікна квартири онука Михалкова випала модель

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У центрі Москви з вікна випала російська модель та актриса Ксенія Пунтус.

21-річна дівчина перебуває в реанімації, їй провели операцію. Її стан оцінюється як стабільно важкий, передає Telegram-канал Baza.

Попередньо, Пунтус діагностували вивих стегна, забій хребта, тазу, легень, а також черепно-мозкову травму

За даними Mash, модель випала з квартири на 3-му поверсі, в якій проживає онук радянського та російського актора і кінорежисера Микити Михалкова – Андрій Баков. Він є хлопцем Пунтус.

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Ксенія Пунтус

Ксенія Пунтус

Соцмережі

При цьому Telegram-канал 112 повідомляє, що коли в квартиру прийшла поліція, то Баков спав і про подію дізнався від правоохоронців. Постраждалу на тротуарі знайшов дорожній робітник.

За відомостями журналістів, буквально за кілька годин до інциденту Ксенія повернулася з бару, де була разом зі своїм хлопцем. Можливо, перед трагедією модель вживала психотропи. Наразі речовини перебувають на експертизі.

Ксенія Пунтус

Ксенія Пунтус

instagram.com/k_ksusha

Як писав OBOZREVATEL, тіло американської моделі Есмеральди Гонсалес, яка працювала в сфері розваг для дорослих, знайшли в пустелі Невада через п'ять місяців після зникнення. Труп отруєної 24-річної дівчини лежав у ящику, залитий бетоном.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Микита Михалков
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес фотографии модель Новини Росії
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Гоша Злой
Гоша Злой
Я чествую вас, сыновья дипломатов, Юристов, министров и профессоров. Ожиревших актрис, журналистов-магнатов, Многотомных поэтов и суперпевцов. Короче, тех, кого всегда у нас вызывают на “бис”. Тех, кто всегда легко пролезет без виз. Раскройте рты, сорвите уборы – По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы – На папиных “Волгах” – мальчики-мажоры. Кичёвая дрянь задернута в тело. Душа это? Нет? Какое вам дело? И так все легко соплякам и просто – Папаша добьется служебного роста. Папаша попросит весь зал кричать ему “бис”. Папаша исполнит любой сыночкин каприз. Раскройте рты, сорвите уборы – По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы – На папиных “Волгах” – мальчики-мажоры. Зарывшись в объёмах секс-бюрократок, Уткнувшись в плюющее счастьем видео, Нежась в минорах новомодных кастратов, Мажоры грустят по испанской корриде. И хочется бедным в Майями или в Париж. А вот Уфа, Ленинград – вот это престиж. А те из них, кто подрос немного, Лепят фильмы о счастливом быте, Варят статьи о прямых дорогах Или открывают дверцы в МИДе. Они уже – те… Они уже – те… Тут зритель воскликнет: “Здесь все в черном свете. Ведь есть у тузов и молодцы сыновья”. Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих, Но в песне ты не понял, увы, ничего. Раскройте рты, сорвите уборы – По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы – На папиных “Волгах” – мальчики-мажоры…
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