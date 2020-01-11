Вживала наркотики? У Москві з вікна квартири онука Михалкова випала модель

У центрі Москви з вікна випала російська модель та актриса Ксенія Пунтус.

21-річна дівчина перебуває в реанімації, їй провели операцію. Її стан оцінюється як стабільно важкий, передає Telegram-канал Baza.

Попередньо, Пунтус діагностували вивих стегна, забій хребта, тазу, легень, а також черепно-мозкову травму

За даними Mash, модель випала з квартири на 3-му поверсі, в якій проживає онук радянського та російського актора і кінорежисера Микити Михалкова – Андрій Баков. Він є хлопцем Пунтус.

Ксенія Пунтус Соцмережі

При цьому Telegram-канал 112 повідомляє, що коли в квартиру прийшла поліція, то Баков спав і про подію дізнався від правоохоронців. Постраждалу на тротуарі знайшов дорожній робітник.

За відомостями журналістів, буквально за кілька годин до інциденту Ксенія повернулася з бару, де була разом зі своїм хлопцем. Можливо, перед трагедією модель вживала психотропи. Наразі речовини перебувають на експертизі.

Ксенія Пунтус instagram.com/k_ksusha

Як писав OBOZREVATEL, тіло американської моделі Есмеральди Гонсалес, яка працювала в сфері розваг для дорослих, знайшли в пустелі Невада через п'ять місяців після зникнення. Труп отруєної 24-річної дівчини лежав у ящику, залитий бетоном.

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