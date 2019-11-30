Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Крим – це Україна: США закликали висунути ультиматум Google, Facebook і Apple

5.7т
Читати матеріал російською

Офіційна влада США, де знаходяться головні офіси компаній-гігантів Google, Facebook і Apple, повинна заборонити їм "визнавати" анексію Криму, працюючи на території Росії, і приймати її точку зору на військові злочини в світі.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Олександр Кушнарь. На його думку, керівництву компаній має бути поставлений ультиматум: або ви не існуєте взагалі, або, якщо хочете працювати, маєте відмовитися від переговорів з кремлівською владою.

"Росіяни давно дотискають Google зафарбувати анексований Крим своїм прапором для жителів РФ. Тепер ультиматум поставили перед Apple. Єдиний спосіб уникнути подібних ситуацій – США повинні заборонити своїм компаніям погоджуватися на такі умови. Мовляв, або не визнаєте російську агресію і анексію Криму, або не працюєте взагалі", – підкреслив журналіст.

Apple в Росії

Apple в Росії

www.digger.ru

За його словами, такі дії були б ефективними, якби Захід в цілому зайняв єдину жорстку позицію і вимагав би від найбільших компаній дотримуватися законів своїх країн.

Новини
Зникло слово "Крим": Зеленського спіймали на підіграванні Кремлю

"Я вас запевняю, що з двох зол, ці великі комерційні компанії, вибрали б найменше. Так, можливо, вони пішли б з Росії, але продовжили б функціонувати. До того часу гроші завжди стоятимуть для бізнесу вище, ніж інтереси цінностей. Кремль це прекрасно розуміє і це дозволяє йому успішно шантажувати великі компанії", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, замовчування теми окупації Криму на "нормандському саміті" стане подарунком для президента РФ Володимира Путіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Кушнарь
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
114
32
Смішно
22
Цікаво
75
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жуков Виталий
Жуков Виталий
Б андерьё может это опровергнуть фактами????? На всекрымском референдуме (http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1991.htm ), который состоялся 20 января 1991 г. более 93% проголосовали за то,чтобы мы стали Крымской Автономной ССР,как субъектом, в составе государства СССР. Украина вышла из состава СССР согласно конституции того СССР.Но по той же конституции,чтобы быть в составе другого государства Украина, в Крымской Автономной ССР должен был бы пройти референдум с этим вопросом! Его не было!! 3 апреля 1990 г. N 1409-1 СОЮЗ СОВЕТСТКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ЗАКОН О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР Статья 3. .... В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно правовом статусе. И,как же мы тогда оказались против своей воли в составе государства Украина?? Да она нас просто оккупировала!!!21.05.1992г вышло постановление Верховного Совета РФ под №2809-1,в котором указывалось о незаконной передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украины в 1954г.В РСФСР должен был по её конституции пройти референдум с вопросом об изменении её территории!! Не зря Крым в 1992г принял свою конституцию по которой, чтобы быть независимым от Украины, он мог проводить на своей территории любые выборы и референдумы, а также заключать соглашения с другими странами! И в 2014 референдум был проведён согласно конституции Крыма от 1992 г. !!! Кстати,европейские юристы подтвердили законность проведённого нами референдума!! Севастополь вообще никогда не передавался Украине! С 1948 г. он стал отдельным субъектом федерации, как город республиканского значения, в составе СССР и подчинялся только Москве! Кто его передавал Украине?? 09.07.1993г вышло постановление ВС РФ под №5359-1,в котором указывалось на российский статус Севастополя. В июне 1994 г. в городе был проведён опрос, на котором 90% севастопольцев высказались за его российский статус!! Эта воля людей была направлена горсоветом в Раду и Думу. Дума опять подтвердила наш российский статус, а Рада в ответ ввела в город украинские войска!! Это не оккупация ??? И заметьте,что в "украинском" Севастополе никогда, до его украинской оккупации 1994 г., не преподавался в школах украинский язык!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Жуков Виталий, КонстиТутаОнанист?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Некто кушнарь пернул в блоге, а в заголовке "США призвали". Заголовок для лoxлов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Тоже в спортлото
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги