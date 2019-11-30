Крим – це Україна: США закликали висунути ультиматум Google, Facebook і Apple

Офіційна влада США, де знаходяться головні офіси компаній-гігантів Google, Facebook і Apple, повинна заборонити їм "визнавати" анексію Криму, працюючи на території Росії, і приймати її точку зору на військові злочини в світі.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Олександр Кушнарь. На його думку, керівництву компаній має бути поставлений ультиматум: або ви не існуєте взагалі, або, якщо хочете працювати, маєте відмовитися від переговорів з кремлівською владою.

"Росіяни давно дотискають Google зафарбувати анексований Крим своїм прапором для жителів РФ. Тепер ультиматум поставили перед Apple. Єдиний спосіб уникнути подібних ситуацій – США повинні заборонити своїм компаніям погоджуватися на такі умови. Мовляв, або не визнаєте російську агресію і анексію Криму, або не працюєте взагалі", – підкреслив журналіст.

Apple в Росії www.digger.ru

За його словами, такі дії були б ефективними, якби Захід в цілому зайняв єдину жорстку позицію і вимагав би від найбільших компаній дотримуватися законів своїх країн.

"Я вас запевняю, що з двох зол, ці великі комерційні компанії, вибрали б найменше. Так, можливо, вони пішли б з Росії, але продовжили б функціонувати. До того часу гроші завжди стоятимуть для бізнесу вище, ніж інтереси цінностей. Кремль це прекрасно розуміє і це дозволяє йому успішно шантажувати великі компанії", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, замовчування теми окупації Криму на "нормандському саміті" стане подарунком для президента РФ Володимира Путіна.

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