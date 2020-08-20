Кричав від болю: "отруєного" Навального зняли в аеропорту і літаку

У мережі з'явилося несамовите відео з аеропорту й літака з імовірно отруєним російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Запис опублікував користувач Павло Лебедєв на своїй сторінці в Instagram. Чоловік летів одним рейсом із Навальним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Летів в одному літаку з Олексієм Навальним у Москву. На початку польоту він пішов в туалет і не повернувся. Йому стало дуже погано. Його ледве відкачали і він досі кричить від болю. Що з ним – точно не говорять. Зараз посадили в Омську, приїхала швидка", – написав свідок інциденту.

На опублікованому відео Навальний п'є чай в аеропорту. Потім чутно, як він кричить в літаку і до нього направляються медики.

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