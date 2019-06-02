ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
Телеграм-каналВсі статті автора

Рейтинг Путина упал до 13-летнего минимума

372Читати матеріал російською

На этой неделе опять случился очередной низкий исторический рейтинг доверия Путину (открытый вопрос), – 30,5% – зафиксированный с начала исследований ВЦИОМ с января 2006 года.

Теперь же Путину по "медицинским" показаниям выписали новый рейтинг доверия (с закрытым вопросом), с тремя предыдущими он чувствовал себя неуверенно на посту гаранта. Это связано с тем, что обстановка в стране, благодаря вовсю бушующему экономическому кризису, постепенно накаляется, вызывая турбулентность в общественном сознании, уже год поддерживающая высокий уровень протестного потенциала. Все деструктивные процессы ведут к раскручиванию политического кризиса. Некачественная статистика и сомнительная социология, стоящая на службе у власти, не отражают реального положения дел, сложившихся в стране.

Теперь четыре рейтинга, как ножки от табуретки, поддерживают Президента на его посту. Но существует опасный дисбаланс в структуре объекта, ведь все показатели разного значения:

• доверие Путину (открытый вопрос) – 30,5% (ВЦИОМ).

Новини
К концу месяца рейтинг Путину будет уже 99,9%

• доверие Путину (закрытый вопрос) – 72,3 % (ВЦИОМ).

• электоральный рейтинг Путина – 48% (ФОМ).

• одобрение деятельности Президента – 64,5% (ВЦИОМ).

Перекоса конструкции верховная власть не выдержит, ее эксплуатационный износ вызовет усталостные трещины в системе, что приведет к ее разрушению.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Кремлівський мамкознавецьКремлівський мамкознавець
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїрейтингпутин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки