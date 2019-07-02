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Кремлівський безБашенник
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Медведева отправят в отставку

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Пул советников и близких друзей главы правительства Дмитрия Медведева последние 2 недели находится не в радужном настроении.

Поводов для оптимизма нет совсем: ситуация вокруг ДАМа является крайне неопределённой - появились первые (за все годы правления Владимира Путина) признаки того, что личное доверие президента к Медведеву небезграничное, а очевидные провалы в работе отдельных министров и губернаторов в рамках реализации нацпроектов в этот раз ударят непосредственно и по премьеру.

В Администрации президента (причём, в различных управлениях) о возможных сценариях и сроках отставки Медведева говорят уже не шёпотом и кулуарно, а прямо, громко, и публично (в т.ч. в ходе совещаний в УВП, УОП и КУ).

Наши источники в окружении вице-премьера Константина Чуйченко сообщают, что похожие настроения царят и в правительстве, что усиливает самостоятельность ряда руководителей (Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Трутнев), но ослабляет других (Татьяна Голикова, Ольга Голодец).

Также впервые с 1999 года Путину его ближайшее окружение постоянно (каждую неделю) напоминает о системных рисках от этого "кадрового упрямства" для него лично: ключевым моментом стал проигрыш либерального ядра правительства перед блоком "Кудрин-Чуйченко" в вопросе проверок госкомпаний и деофшоризации бизнеса для тех, кто ещё вчера был "неприкасаемым".

Наши источники в окружении Алексея Кудрина сообщают, что его скорый отчёт в Государственной Думе "похоронит" карьеру ряда членов правительства и станет поворотным моментом в подготовке Большого трансфера.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

По итогам "прямой линии", а также недавних докладов помощника президента, Счётной палаты, а также КУ, президент утвердился в понимании существования рисков, что складывающаяся ситуация может спровоцировать массовые акции гражданского неповиновения.

Главный аргумент Медведева (успехи Правительства в реализации нацпроектов) рухнул громко и публично - 12% населения страны вообще не слышали о нацпроектах, а около половины - не понимают: зачем они (нацпроекты) вообще нужны.

Наш источник в КУ АП сообщает, что президент был очень впечатлён, прочитав в недавнем докладе КУ о том, что именно Медведева элиты видят чуть ли не единственным виновником срыва всех, стартовавших ранее вариаций нацпроектов (в 2007-2008 годах, 2012-2013, в 2018-2019-м годах).

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При этом, как следует из материалов этой докладной записки, именно Медведев последние годы блокировал любые реформы в "Единой России" и стал виновником деградации партии в регионах (очевидно, что данный тезис был включён в текст с подачи или согласия Сергея Кириенко, Вячеслава Володина и Андрея Турчака).

Ещё одним неожиданным "кулуарным" критиком Дмитрия Медведева стал в.о. главы Башкирии Радий Хабиров, в последнее время ставший одной из последних надежд для Владислава Суркова, отчаянно демонстрирующего "глубинному народу" своё участие в переговорном процессе на Донбассе.

Некоторые участники недавних встреч Хабирова с главой "ДНР" Пушилиным сообщают, что и Хабиров, и его близкое окружение советовали делегации из Донецка "не ставить" в экономических вопросах на Медведева и вице-премьера Козака в силу "шаткости их позиций".

Впрочем, если Медведев традиционно "проглотит" такой "привет" от Суркова, то для Козака такая информация - лишний повод аппаратно отобрать у Суркова последние остатки его аппаратного веса.

Тем более, что Козак, благодаря успехам на молдавском направлении, уже стал уважаем как переговорщик и в окружении президента Украины Владимира Зеленского...

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план работы правительства
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Новини Росії
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Чего сказать то хотело,крышка от унитаза?в сауне по пьяни "достоверные источники" делились инфой.....
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