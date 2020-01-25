Кремль змінив курс щодо України? У Путіна зробили різку заяву

У Росії через відставку помічника президента РФ Владислава Суркова не змінять політичного курсу по Україні.

Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Будь-які міркування на цю тему – це особиста точка зору", – так прокоментував інформацію про причини можливої відставки Суркова Пєсков.

При цьому представник Кремля додав, що указу президента РФ про відставку Суркова поки не було.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу. Причиною його відходу стала "зміна курсу на українському напрямі". Сурков обіймав посаду помічника президента Володимира Путіна з 2013 року.

Після відставки Суркова його місце зайняв новопризначений заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

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