Самое подлое в предложении Путина обнулить взаимные претензии между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" то, что иск в Стокгольмский арбитраж подал именно российский газовый монополист.

То есть, Россия подала иск, чтобы сбить с нас деньги, проиграла суд так, что должна нам деньги, а теперь предлагает "обнулить взаимные претензии".

Новини Россиянам показали кусочек архивного Путина

Аки на дуэли. Кремль первым совершил выстрел в Украину, промахнулся - и, не дождавшись нашего ответного выстрела, предложил завершить дуэль.

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