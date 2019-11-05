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5 листопада • оновлено в 14:40
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Кремль выстрелил в Украину и промахнулся

6.7т Читати матеріал російською

Самое подлое в предложении Путина обнулить взаимные претензии между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" то, что иск в Стокгольмский арбитраж подал именно российский газовый монополист.

То есть, Россия подала иск, чтобы сбить с нас деньги, проиграла суд так, что должна нам деньги, а теперь предлагает "обнулить взаимные претензии".

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Аки на дуэли. Кремль первым совершил выстрел в Украину, промахнулся - и, не дождавшись нашего ответного выстрела, предложил завершить дуэль.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Стокгольмське рішення по газу ринок газу
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Этот Нофенко совсем... украинец!:)
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
И Нафянку понесссслоооооо...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Klizmahohlenko Gerald, раз тебе понєсссссллллоооооо, значить влучив!
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