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4 вересня • оновлено в 21:35
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Кремль піде на провокації: названа нова загроза

1.9т Читати матеріал російською

Той факт, що Росія почала головування в Раді безпеки ООН, несе інформаційну загрозу.

"З моєї точки зору, це загроза виключно в інформаційному просторі", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Я думаю, Росія буде намагатися вносити до порядку денного Радбезу ООН різні провокаційні антиукраїнські питання", – спрогнозував він.

Володимир Путін на військово-морському параді

Володимир Путін на військово-морському параді

Офіційний сайт президента РФ

У той же час заступник міністра додав: "Але я практично впевнений, що країни-члени Радбезу заблокують будь-які антиукраїнські ініціативи з боку Російської Федерації".

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Він також переконаний в тому, що головування в Раді Безпеки не допоможе Кремлю заблокувати процес розслідування катастрофи літака "Боїнг" на Донбасі. "Наскільки я розумію, навіть в момент головування Росії в Радбезі цей процес зупинити не вдасться. Процес запущено, і він жодним чином не стосується безпосередньо діяльності Ради безпеки ООН", – сказав Тука.

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку з ротацією у вересні поточного року тимчасове головування в Раді Безпеки ООН переходить до Росії.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив На Донбасі збитий Boeing-777 Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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