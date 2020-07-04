Не существует никаких ограничений в масштабах фальсификаций. Это "голосование" подтвердило то, что власть обладает бесконечным административным ресурсом и совершенно неважно, сколько людей готовы ее поддержать. На сегодняшний день, располагая финансовыми возможностями и контролируя силовые структуры, Кремль может добиваться практически любых результатов. Это подводит черту под многолетними спорами о том, как нам бороться с путинским режимом. Завершены все разговоры о "эволюционной" природе режима, зафиксировано, что сегодня Россия – это пожизненная фашистская диктатура. Никаких сомнений на этот счет быть не может.

В России нет больше Конституции, в России нет конституционного строя, поэтому участвовать в любых действиях, которые навязывает преступная и нелегитимная власть, - это возвращать ей кусочки легитимности.

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