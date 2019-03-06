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Космічні провали Росії: Рогозіна викрили в грандіозному обмані Путіна

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Глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін відзвітував президенту РФ Володимиру Путіну про 22 космічні запуски в 2018 році, хоча насправді їх було лише 17.

Так, на сайті корпорації в розділі "Космічна діяльність. Запуски" приведена інформація про 20 пусків за минулий рік. Причому 3 з них були здійснені без участі "Роскосмосу" Повітряно-космічними військами Росії.

Водночас те, що Путіну Рогозін повідомив про 22 проведені запуски, підтверджує стенограма їхньої зустрічі на сайті лідера РФ: "Д. Рогозін: Що хочу сказати: в 2018 році ми провели 22 пуски".

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Путін і Рогозін

Путін і Рогозін

kremlin.ru

ЗМІ відзначають, що доповідаючи президенту про виконану роботу 4 лютого Рогозін сильно червонів.

У корпорації оприлюднили також план на 2019 рік. Повідомляється, що два запуски вже були проведені, ще 7 чекають своєї черги. Примітно, що Путіну Рогозін пообіцяв 45 пусків, що в п'ять разів перевищує реальні цифри.

Космічні провали Росії: Рогозіна викрили в грандіозному обмані Путіна

Биржевой лидер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рогозін безглуздо виправдався за падаючі ракети, заявивши, що причиною невдалих запусків є те, що "техніка - це все-таки техніка".

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Особи
Володимир ПутінДмитро Рогозін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїракетиРоскосмоскосмос
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Хорошо,что такие "руководители" занимают высокие посты на Московии)))Быстрее развалится сырьевой придаток.Отсталость в космосе(как и в других областях) колоссальная.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Стало известно, что дырочка в космическом корабле «Союз» была не просверлена, а прокушена кем-то с голодухи.
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Звон Владимир
Звон Владимир
Я думаю рогозин не соврал путину. Просто было 22 пуска , а удачных из них 17.
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