У Москві збирається новий масштабний мітинг: фото і відео

У суботу, 10 серпня, в Москві планується нова акція протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Це вже третя спроба російських активістів і опозиціонерів добитися у влади дозволу опозиційним кандидатам обиратися до міської ради російської столиці (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Початок мітингу заявлено на 14:00, на проспекті академіка Сахарова. OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію того, що відбувається.

Протест у Москві Дождь

Чергова акція протесту в Москві була запланована на 10 серпня незабаром після жорстокого розгону попередніх мітингів 3 серпня і 27 липня і затримання багатьох активістів.

Для Росії це перший настільки масовий і тривалий протест з часів "Маршу мільйонів". Деякі експерти і політики вже називають події, що відбуваються в Москві, "кольоровою революцією".

Новини Дудь братиме участь в мітингу в Москві

Російська влада почала готуватися до протестів 10 серпня заздалегідь. Так, заплановані виступи на суботньому мітингу репера Фейса і груп "Кровосток" і IC3PEAK були заборонені без будь-якого пояснення причин.

Слід зазначити, що незважаючи на масштаби протестів, деякі експерти впевнені в тому, що істотних результатів вони не принесуть. Зокрема, про це в ефірі ObozTV заявляв російський адвокат Микола Полозов, відомий тим, що веде справу українських моряків-військовополонених.

Проти методів розгону московських мітингів виступили багато медіа-персон Росії. Так, журналіст і відеоблогер Юрій Дудь заявив, що сам візьме участь в акції протесту 10 серпня.

А популярний російський актор Владислав Котлярський, відомий своєю роллю в телесеріалі "Глухар" записав жорстке відеозвернення, в якому закликав російських силовиків служити народу Росії, а не "лупцювати кийками підлітків і жінок на мітингах".

Владислав Котлярський UDF.BY

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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