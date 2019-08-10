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У Москві збирається новий масштабний мітинг: фото і відео

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У суботу, 10 серпня, в Москві планується нова акція протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Це вже третя спроба російських активістів і опозиціонерів добитися у влади дозволу опозиційним кандидатам обиратися до міської ради російської столиці (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Початок мітингу заявлено на 14:00, на проспекті академіка Сахарова. OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію того, що відбувається.

Протест у Москві

Протест у Москві

Дождь

Чергова акція протесту в Москві була запланована на 10 серпня незабаром після жорстокого розгону попередніх мітингів 3 серпня і 27 липня і затримання багатьох активістів.

Для Росії це перший настільки масовий і тривалий протест з часів "Маршу мільйонів". Деякі експерти і політики вже називають події, що відбуваються в Москві, "кольоровою революцією".

Новини
Дудь братиме участь в мітингу в Москві

Російська влада почала готуватися до протестів 10 серпня заздалегідь. Так, заплановані виступи на суботньому мітингу репера Фейса і груп "Кровосток" і IC3PEAK були заборонені без будь-якого пояснення причин.

Слід зазначити, що незважаючи на масштаби протестів, деякі експерти впевнені в тому, що істотних результатів вони не принесуть. Зокрема, про це в ефірі ObozTV заявляв російський адвокат Микола Полозов, відомий тим, що веде справу українських моряків-військовополонених.

Проти методів розгону московських мітингів виступили багато медіа-персон Росії. Так, журналіст і відеоблогер Юрій Дудь заявив, що сам візьме участь в акції протесту 10 серпня.

А популярний російський актор Владислав Котлярський, відомий своєю роллю в телесеріалі "Глухар" записав жорстке відеозвернення, в якому закликав російських силовиків служити народу Росії, а не "лупцювати кийками підлітків і жінок на мітингах".

Владислав Котлярський

Владислав Котлярський

UDF.BY

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Протести у Росії
Особи
Юрій Дюдь Микола Полозов
Місце
Росія Москва
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"российский актер Владислав Котлярский, известный своей ролью в телесериале "Глухарь" записал жесткое видеообращение, в котором призвал российских силовиков служить народу России, а не "лупить дубинками подростков и женщин на митингах". Ишь чего захотел! Кого же бить-то тогда! И с чего бы им народу служить?! Народ им платит что ли? Избирательных прав этой кучке либерастов видите ли захотелось! Им дай волю, завтра тоже в Европу захотят, как украинцы. Нет уж, голубчики, облизнётесь! Небось и в Азии проживёте, грантоеды. Жители КНДР могут, а они нет видите-ли, возомнили о себе, понимаешь!
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
марш миллионов в 2012 г. организаторы пару нулей приписали,
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Макарский Александр
Макарский Александр
Полковник Кусюк научит майданутых шакалов,як треба Родину любить. Хай это дерьмо едет в Киев к своим кастрюлеголовым побратымам и там скачет на вонючем майдане
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